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"Южуралзолото" поддерживает тесный контакт с ЦБ и Мосбиржей - РИА Новости, 04.07.2025
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12:42 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/yuzhuralzoloto-2027152762.html
"Южуралзолото" поддерживает тесный контакт с ЦБ и Мосбиржей
"Южуралзолото" поддерживает тесный контакт с ЦБ и Мосбиржей - РИА Новости, 04.07.2025
"Южуралзолото" поддерживает тесный контакт с ЦБ и Мосбиржей
"Южуралзолото" (ЮГК) поддерживает тесный контакт с ЦБ РФ и Мосбиржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров на фоне иска Генпрокуратуры, сообщила... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:42:00+03:00
2025-07-04T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Южуралзолото" (ЮГК) поддерживает тесный контакт с ЦБ РФ и Мосбиржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров на фоне иска Генпрокуратуры, сообщила компания. Ранее на текущей неделе стало известно об иске Генпрокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства все принадлежащие Константину Струкову акции ЮГК и еще 10 компаний, имеющих отношение к бизнесмену. Суд уже принял обеспечительные меры по иску, их суть пока не раскрывалась. Московская биржа в пятницу приостановила торги акциями ЮГК по предписанию ЦБ. "За последние два дня объем торгов вырос более чем в 10 раз, а капитализация ЮГК снизилась на 20%. Интересы миноритарных акционеров для нас остаются на первом месте. Мы понимаем, что текущая ситуация негативно повлияла на вас. Мы поддерживаем тесный контакт с ЦБ РФ и Московской биржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров", - говорится в сообщении компании на сайте брокера Т-банк. ЮГК отметила, что сейчас у нее более 220 тысяч частных инвесторов.
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россия, югк, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Россия, ЮГК, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
"Южуралзолото" поддерживает тесный контакт с ЦБ и Мосбиржей

"Южуралзолото" поддерживает контакт с ЦБ и Мосбиржей на фоне иска Генпрокуратуры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Южуралзолото" (ЮГК) поддерживает тесный контакт с ЦБ РФ и Мосбиржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров на фоне иска Генпрокуратуры, сообщила компания.
Ранее на текущей неделе стало известно об иске Генпрокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства все принадлежащие Константину Струкову акции ЮГК и еще 10 компаний, имеющих отношение к бизнесмену. Суд уже принял обеспечительные меры по иску, их суть пока не раскрывалась.
Московская биржа в пятницу приостановила торги акциями ЮГК по предписанию ЦБ.
"За последние два дня объем торгов вырос более чем в 10 раз, а капитализация ЮГК снизилась на 20%. Интересы миноритарных акционеров для нас остаются на первом месте. Мы понимаем, что текущая ситуация негативно повлияла на вас. Мы поддерживаем тесный контакт с ЦБ РФ и Московской биржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров", - говорится в сообщении компании на сайте брокера Т-банк.
ЮГК отметила, что сейчас у нее более 220 тысяч частных инвесторов.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Генпрокуратура считает, что Струков незаконно заполучил "Южуралзолото"
3 июля, 12:01
 
РоссияЮГКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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