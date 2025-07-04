https://ria.ru/20250704/yuzhuralzoloto-2027152762.html

"Южуралзолото" поддерживает тесный контакт с ЦБ и Мосбиржей

"Южуралзолото" поддерживает тесный контакт с ЦБ и Мосбиржей - РИА Новости, 04.07.2025

"Южуралзолото" поддерживает тесный контакт с ЦБ и Мосбиржей

"Южуралзолото" (ЮГК) поддерживает тесный контакт с ЦБ РФ и Мосбиржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров на фоне иска Генпрокуратуры, сообщила... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:42:00+03:00

2025-07-04T12:42:00+03:00

2025-07-04T12:42:00+03:00

россия

югк

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437556_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_521f3ea8971a23babfeb82d0b5195701.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Южуралзолото" (ЮГК) поддерживает тесный контакт с ЦБ РФ и Мосбиржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров на фоне иска Генпрокуратуры, сообщила компания. Ранее на текущей неделе стало известно об иске Генпрокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства все принадлежащие Константину Струкову акции ЮГК и еще 10 компаний, имеющих отношение к бизнесмену. Суд уже принял обеспечительные меры по иску, их суть пока не раскрывалась. Московская биржа в пятницу приостановила торги акциями ЮГК по предписанию ЦБ. "За последние два дня объем торгов вырос более чем в 10 раз, а капитализация ЮГК снизилась на 20%. Интересы миноритарных акционеров для нас остаются на первом месте. Мы понимаем, что текущая ситуация негативно повлияла на вас. Мы поддерживаем тесный контакт с ЦБ РФ и Московской биржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров", - говорится в сообщении компании на сайте брокера Т-банк. ЮГК отметила, что сейчас у нее более 220 тысяч частных инвесторов.

https://ria.ru/20250703/genprokuratura-2026904270.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, югк, центральный банк рф (цб рф), московская биржа