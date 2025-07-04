"Полная чушь". В Японии резко высказались о принадлежности Курил
© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели Mainichi раскритиковали японского политика Мунэо Судзуки, который на предвыборной кампании в Либерально-демократическую партию пообещал решить проблему принадлежности Южных Курильских островов.
"О Курилах можно забыть. Наши политики, как всегда, заметно оторваны от реальности и несут полную чушь", — написал один из комментаторов.
"Только на японских атласах Южные Курильские острова помечены как собственность Японии. На географических картах западных стран и Северные территории (Курильские острова. — Прим. ред.), и Сахалин принадлежат России", — отметил другой.
"Проблема принадлежности Северных территорий (Курильских островов. — Прим. ред.) волнует только нас, японцев. В России даже не сомневаются, кому все же принадлежат острова", — поделился мнением еще один пользователь.
"Мунэо Судзуки не может не понимать, что эти острова никогда не вернутся Японии", — заключили читатели.
МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который так и не был заключен по окончании Второй мировой войны, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этой территории.
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