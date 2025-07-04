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"Полная чушь". В Японии резко высказались о принадлежности Курил - РИА Новости, 04.07.2025
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12:16 04.07.2025 (обновлено: 13:37 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/yaponiya-2027145983.html
"Полная чушь". В Японии резко высказались о принадлежности Курил
"Полная чушь". В Японии резко высказались о принадлежности Курил - РИА Новости, 04.07.2025
"Полная чушь". В Японии резко высказались о принадлежности Курил
Читатели Mainichi раскритиковали японского политика Мунэо Судзуки, который на предвыборной кампании в Либерально-демократическую партию пообещал решить проблему РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:16:00+03:00
2025-07-04T13:37:00+03:00
мунэо судзуки
япония
в мире
курильские острова
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели Mainichi раскритиковали японского политика Мунэо Судзуки, который на предвыборной кампании в Либерально-демократическую партию пообещал решить проблему принадлежности Южных Курильских островов."О Курилах можно забыть. Наши политики, как всегда, заметно оторваны от реальности и несут полную чушь", — написал один из комментаторов."Только на японских атласах Южные Курильские острова помечены как собственность Японии. На географических картах западных стран и Северные территории (Курильские острова. — Прим. ред.), и Сахалин принадлежат России", — отметил другой."Проблема принадлежности Северных территорий (Курильских островов. — Прим. ред.) волнует только нас, японцев. В России даже не сомневаются, кому все же принадлежат острова", — поделился мнением еще один пользователь."Мунэо Судзуки не может не понимать, что эти острова никогда не вернутся Японии", — заключили читатели.МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который так и не был заключен по окончании Второй мировой войны, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этой территории.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250701/yaponiya-2026597995.html
https://ria.ru/20250702/makron-2026804523.html
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мунэо судзуки, япония, в мире, курильские острова, россия
Мунэо Судзуки, Япония, В мире, Курильские острова, Россия

"Полная чушь". В Японии резко высказались о принадлежности Курил

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели Mainichi раскритиковали японского политика Мунэо Судзуки, который на предвыборной кампании в Либерально-демократическую партию пообещал решить проблему принадлежности Южных Курильских островов.
"О Курилах можно забыть. Наши политики, как всегда, заметно оторваны от реальности и несут полную чушь", — написал один из комментаторов.
"Только на японских атласах Южные Курильские острова помечены как собственность Японии. На географических картах западных стран и Северные территории (Курильские острова. — Прим. ред.), и Сахалин принадлежат России", — отметил другой.
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"Проблема принадлежности Северных территорий (Курильских островов. — Прим. ред.) волнует только нас, японцев. В России даже не сомневаются, кому все же принадлежат острова", — поделился мнением еще один пользователь.
"Мунэо Судзуки не может не понимать, что эти острова никогда не вернутся Японии", — заключили читатели.
МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который так и не был заключен по окончании Второй мировой войны, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этой территории.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Мунэо СудзукиЯпонияВ миреКурильские островаРоссия
 
 
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