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В Днепропетровске и Павлограде прогремели взрывы
В Днепропетровске и Павлограде прогремели взрывы - РИА Новости, 04.07.2025
В Днепропетровске и Павлограде прогремели взрывы
Взрывы вновь раздались в пятницу в Днепропетровске и Павлограде в Днепропетровской области Украины, сообщило украинское издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:27:00+03:00
2025-07-04T16:27:00+03:00
2025-07-04T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в пятницу в Днепропетровске и Павлограде в Днепропетровской области Украины, сообщило украинское издание "Общественное. Новости". Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Павлограде и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. "В Днепре (Днепропетровске - ред.) и Павлограде слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровск, павлоград, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Павлоград, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Днепропетровске и Павлограде прогремели взрывы
Взрывы вновь прогремели в Днепропетровске и Павлограде