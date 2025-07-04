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В Днепропетровске и Павлограде прогремели взрывы - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/vzryvy-2027228344.html
В Днепропетровске и Павлограде прогремели взрывы
В Днепропетровске и Павлограде прогремели взрывы - РИА Новости, 04.07.2025
В Днепропетровске и Павлограде прогремели взрывы
Взрывы вновь раздались в пятницу в Днепропетровске и Павлограде в Днепропетровской области Украины, сообщило украинское издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:27:00+03:00
2025-07-04T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
павлоград
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в пятницу в Днепропетровске и Павлограде в Днепропетровской области Украины, сообщило украинское издание "Общественное. Новости". Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Павлограде и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. "В Днепре (Днепропетровске - ред.) и Павлограде слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250703/vsu-2026908297.html
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днепропетровск, павлоград, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Павлоград, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Днепропетровске и Павлограде прогремели взрывы

Взрывы вновь прогремели в Днепропетровске и Павлограде

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в пятницу в Днепропетровске и Павлограде в Днепропетровской области Украины, сообщило украинское издание "Общественное. Новости".
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Павлограде и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Днепре (Днепропетровске - ред.) и Павлограде слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскПавлоградРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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