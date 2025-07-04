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В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:01 04.07.2025 (обновлено: 03:39 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/vzryvy-2027078583.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 04.07.2025
В Киеве прогремели новые взрывы
Мощные взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T03:01:00+03:00
2025-07-04T03:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мощные взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Киеве прогремели мощные взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в украинской столице. Воздушная тревога там объявлена в четверг в 20.00 (совпадает с мск).В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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киев
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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мощные взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
«
"В Киеве прогремели мощные взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в украинской столице. Воздушная тревога там объявлена в четверг в 20.00 (совпадает с мск).
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКиевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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