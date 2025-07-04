https://ria.ru/20250704/vzryvy--2027178431.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 04.07.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздаются в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:12:00+03:00
2025-07-04T14:12:00+03:00
2025-07-04T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
херсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взрывы раздаются в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлена воздушная тревога. Она также звучит в Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250704/vsu--2027152359.html
херсонская область
россия
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Херсон
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взрывы раздаются в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
"Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлена воздушная тревога. Она также звучит в Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.