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В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 04.07.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T00:06:00+03:00
2025-07-04T00:06:00+03:00
2025-07-04T00:06:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, сумы, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины