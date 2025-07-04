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В Москве открывается выставка о великом князе Сергее Александровиче - РИА Новости, 04.07.2025
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Религия
 
12:10 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/vystavka-2027145207.html
В Москве открывается выставка о великом князе Сергее Александровиче
В Москве открывается выставка о великом князе Сергее Александровиче - РИА Новости, 04.07.2025
В Москве открывается выставка о великом князе Сергее Александровиче
Выставка "Августейший хозяин Москвы" о деятельности бывшего генерал-губернатором столицы с 1891 по 1905 год великого князя Сергея Александровича откроется в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:10:00+03:00
2025-07-04T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Выставка "Августейший хозяин Москвы" о деятельности бывшего генерал-губернатором столицы с 1891 по 1905 год великого князя Сергея Александровича откроется в Музее Москвы для посетителей 4 июля и будет работать до 21 сентября 2025 года. Выставку подготовил Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Департамента культуры города Москвы к 120-летию памяти (со дня смерти) Сергея Александровича. На ней представлены более 500 артефактов: фотографии, книги из библиотеки Великого князя, личные предметы, награды благотворительных учреждений и обществ, редкие архивные документы о его деятельности на посту генерал-губернатора Москвы и командующего Московским военным округом, переписка с членами семьи и государственными деятелями, военная форма, модели оружия и многое другое. Для посетителей организуют лекции, обзорные и авторские экскурсии по экспозиции. Также запланирован аудиогид на платформе "Узнай Москву" по местам, связанным с деятельностью Великого Князя Сергея Александровича в Москве. Как рассказала накануне председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Анна Громова, 36 музеев приняли участие в ее создании, ведь экспонаты, касающиеся жизни Романовых, после революции были разбросаны по всей стране. "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество благодаря помощи экспертов и сподвижников, коллекционеров и благотворителей, сотрудников многих музеев, с которыми дружит, как мозаику собирает историческую правду. И становится видна вся картина жизни великого князя по посту генерал-губернатора Москвы - это картина добра, любви, христианской помощи друг другу, взаимопонимания. Она действительно воодушевляет нас на такую же жизнь, воодушевляет воспитывать своих детей, заботиться о родителях, выполнять свои обязанности добросовестно и на работе, и в семье. И всему этому мы учимся у великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны", - отметила Анна Громова. На выставке рассказывается об архитектуре, культурной и духовной жизни столицы при великом князе, развитии городской инфраструктуры, строительстве храмов и церквей, делах милосердия Сергея Александровича и его супруги великой княгини Елизаветы Фёдоровны, прославленной Русской православной церковью в лике святой преподобномученицы. C именем Сергея Александровича связаны многие преобразования в Москве. Как напомнили в пресс-службе ЕСПО, при великом князе была проведена полная реконструкция системы городского водоснабжения, введён запрет на сброс отработанной воды с фабрик в реки. А в 1897 году на Раушской набережной была запущена первая очередь городской электростанции: кроме освещения домов, улиц и работы некоторых предприятий с 1899 года она обеспечивала линии первых московских трамваев. В это же время шло строительство Московской окружной железной дороги и разрабатывался первый проект строительства московского метрополитена. В центре города возвели здание Московской городской Думы (ныне — Музей Отечественной войны 1812 года), гостиницу "Метрополь" и Верхние торговые ряды — современный ГУМ. Проекты всех возводимых зданий проходили обязательное согласование с Московским археологическим обществом. Шла реставрация соборов Московского Кремля, Крутицкого подворья и Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Также, продолжили в ЕСПО, великий князь возглавлял многие научные общества и учреждения, учебные заведения, покровительствовал деятелям культуры и искусства - так, при его содействии было построено новое здание Московской консерватории, проведена реставрация Большого театра. Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) - пятый сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны. В 1891 году был назначен своим братом императором Александром III на должность генерал-губернатора Москвы. Великий князь был убит террористами-революционерами 17 февраля (4 февраля по старому стилю) 1905 года у Никольских ворот Кремля, и затем упокоен в Чудовом монастыре. Сейчас его могила находится в Новоспасском монастыре Москвы.
https://ria.ru/20250703/moskva-2027058184.html
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7 495 645-6601
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В Москве открывается выставка о великом князе Сергее Александровиче

Выставка о великом князе Сергее Александровиче открывается в пятницу в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет Великого князя Сергея Александровича (1857–1905) Л.А. Бернштама
Портрет Великого князя Сергея Александровича (1857–1905) Л.А. Бернштама - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портрет Великого князя Сергея Александровича (1857–1905) Л.А. Бернштама
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Выставка "Августейший хозяин Москвы" о деятельности бывшего генерал-губернатором столицы с 1891 по 1905 год великого князя Сергея Александровича откроется в Музее Москвы для посетителей 4 июля и будет работать до 21 сентября 2025 года.
Выставку подготовил Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Департамента культуры города Москвы к 120-летию памяти (со дня смерти) Сергея Александровича. На ней представлены более 500 артефактов: фотографии, книги из библиотеки Великого князя, личные предметы, награды благотворительных учреждений и обществ, редкие архивные документы о его деятельности на посту генерал-губернатора Москвы и командующего Московским военным округом, переписка с членами семьи и государственными деятелями, военная форма, модели оружия и многое другое. Для посетителей организуют лекции, обзорные и авторские экскурсии по экспозиции. Также запланирован аудиогид на платформе "Узнай Москву" по местам, связанным с деятельностью Великого Князя Сергея Александровича в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет великой княгини Елизаветы Фёдоровны (1864–1918) на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы
Портрет великой княгини Елизаветы Фёдоровны (1864–1918) на выставке Августейший хозяин Москвы, посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портрет великой княгини Елизаветы Фёдоровны (1864–1918) на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы
Как рассказала накануне председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Анна Громова, 36 музеев приняли участие в ее создании, ведь экспонаты, касающиеся жизни Романовых, после революции были разбросаны по всей стране.
"Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество благодаря помощи экспертов и сподвижников, коллекционеров и благотворителей, сотрудников многих музеев, с которыми дружит, как мозаику собирает историческую правду. И становится видна вся картина жизни великого князя по посту генерал-губернатора Москвы - это картина добра, любви, христианской помощи друг другу, взаимопонимания. Она действительно воодушевляет нас на такую же жизнь, воодушевляет воспитывать своих детей, заботиться о родителях, выполнять свои обязанности добросовестно и на работе, и в семье. И всему этому мы учимся у великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны", - отметила Анна Громова.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова и мэр Москвы Сергей Собянин на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы
Председатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова и мэр Москвы Сергей Собянин на выставке Августейший хозяин Москвы, посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова и мэр Москвы Сергей Собянин на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы
На выставке рассказывается об архитектуре, культурной и духовной жизни столицы при великом князе, развитии городской инфраструктуры, строительстве храмов и церквей, делах милосердия Сергея Александровича и его супруги великой княгини Елизаветы Фёдоровны, прославленной Русской православной церковью в лике святой преподобномученицы.
C именем Сергея Александровича связаны многие преобразования в Москве. Как напомнили в пресс-службе ЕСПО, при великом князе была проведена полная реконструкция системы городского водоснабжения, введён запрет на сброс отработанной воды с фабрик в реки. А в 1897 году на Раушской набережной была запущена первая очередь городской электростанции: кроме освещения домов, улиц и работы некоторых предприятий с 1899 года она обеспечивала линии первых московских трамваев. В это же время шло строительство Московской окружной железной дороги и разрабатывался первый проект строительства московского метрополитена. В центре города возвели здание Московской городской Думы (ныне — Музей Отечественной войны 1812 года), гостиницу "Метрополь" и Верхние торговые ряды — современный ГУМ. Проекты всех возводимых зданий проходили обязательное согласование с Московским археологическим обществом. Шла реставрация соборов Московского Кремля, Крутицкого подворья и Смоленского собора Новодевичьего монастыря.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы
Посетитель на выставке Августейший хозяин Москвы, посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетитель на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы
Также, продолжили в ЕСПО, великий князь возглавлял многие научные общества и учреждения, учебные заведения, покровительствовал деятелям культуры и искусства - так, при его содействии было построено новое здание Московской консерватории, проведена реставрация Большого театра.
Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) - пятый сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны. В 1891 году был назначен своим братом императором Александром III на должность генерал-губернатора Москвы. Великий князь был убит террористами-революционерами 17 февраля (4 февраля по старому стилю) 1905 года у Никольских ворот Кремля, и затем упокоен в Чудовом монастыре. Сейчас его могила находится в Новоспасском монастыре Москвы.
Выставка Августейший хозяин Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В создании выставки "Августейший хозяин Москвы" приняли участие 36 музеев
3 июля, 21:53
 
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