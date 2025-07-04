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Юрист раскрыл, как изменятся некоторые выплаты в июле
Юрист раскрыл, как изменятся некоторые выплаты в июле - РИА Новости, 04.07.2025
Юрист раскрыл, как изменятся некоторые выплаты в июле
Семьи с детьми, у которых в июле закончился срок выплаты единого пособия, могут пересчитать их в сторону увеличения, рассказал агентству "Прайм" декан... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T03:18:00+03:00
2025-07-04T03:18:00+03:00
2025-07-04T03:18:00+03:00
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Семьи с детьми, у которых в июле закончился срок выплаты единого пособия, могут пересчитать их в сторону увеличения, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов."Ключевым условием назначения выплат остается размер среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать региональный прожиточный минимум", — поясняет эксперт.Он напомнил, что вначале размер пособия равен половине от этой суммы. Если после выплаты среднедушевой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, начисляют 75%, а в случае нужды - максимальные 100%.Таким образом, если материальное положение семьи за год ухудшилось, можно подать документы, и пособие пересчитают. Кроме того, теперь заработки несовершеннолетних, которые продолжают учебу, не учитываются в семейном доходе при расчете выплаты. Если появляется новорожденный, перерасчет осуществляется автоматически.
https://ria.ru/20250619/posobiya-2023751318.html
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Юрист раскрыл, как изменятся некоторые выплаты в июле
Юрист Виноградов: семьи с детьми могут пересчитать пособие в сторону увеличения