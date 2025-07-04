https://ria.ru/20250704/vtb-2027211344.html

ВТБ: Внебиржевая торговля требует развития автоматизированных сервисов

ВТБ: Внебиржевая торговля требует развития автоматизированных сервисов - РИА Новости, 04.07.2025

ВТБ: Внебиржевая торговля требует развития автоматизированных сервисов

Развитие внебиржевых платформ торговли ценными бумагами ставит задачу устранения сервисных и временных задержек, которые характерны для бирж, заявил член... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:23:00+03:00

2025-07-04T15:23:00+03:00

2025-07-04T15:23:00+03:00

технологии

виталий сергейчук

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Развитие внебиржевых платформ торговли ценными бумагами ставит задачу устранения сервисных и временных задержек, которые характерны для бирж, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на сессии "Эволюция биржевого пространства" в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ. Он отметил, что это касается не только возможности торговли в выходные и нерабочие дни, но и расширения таких сопутствующих сервисов как ввод и вывод средств также в формате 24/7. Для решения этих задач ВТБ совместно с партнерами внедряет такие новые инструменты как структурные облигации и цифровые финансовые активы (ЦФА), автоматизированные сервисы ввода и вывода средств. Разрабатываются платформы с автоматическим аудитом цен и сравнением с котировками организаторов торговли в режиме онлайн, что подход позволяет обеспечить прозрачность и конкурентность исполнения сделок, снизить операционные и рыночные риски. Сергейчук добавил, что фрагментация ликвидности, связанная с наличием нескольких площадок торговли ценными бумагами — не столько следствие появления внебиржевых сделок, сколько результат конкретных механизмов исполнения. "Если брокер показывает "мейкерские" заявки рынку и соблюдает принцип best execution, риски фрагментации существенно снижаются, а качество ценообразования сохраняется на приемлемом уровне. При наличии необходимой инфраструктуры и компетенций брокер может обеспечить исполнение сделок на нескольких площадках", - заключил он.

https://ria.ru/20250625/obligatsiya-2025120640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, виталий сергейчук, центральный банк рф (цб рф)