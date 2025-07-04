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ВТБ: Внебиржевая торговля требует развития автоматизированных сервисов - РИА Новости, 04.07.2025
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15:23 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/vtb-2027211344.html
ВТБ: Внебиржевая торговля требует развития автоматизированных сервисов
ВТБ: Внебиржевая торговля требует развития автоматизированных сервисов - РИА Новости, 04.07.2025
ВТБ: Внебиржевая торговля требует развития автоматизированных сервисов
Развитие внебиржевых платформ торговли ценными бумагами ставит задачу устранения сервисных и временных задержек, которые характерны для бирж, заявил член... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:23:00+03:00
2025-07-04T15:23:00+03:00
технологии
виталий сергейчук
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Развитие внебиржевых платформ торговли ценными бумагами ставит задачу устранения сервисных и временных задержек, которые характерны для бирж, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на сессии "Эволюция биржевого пространства" в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ. Он отметил, что это касается не только возможности торговли в выходные и нерабочие дни, но и расширения таких сопутствующих сервисов как ввод и вывод средств также в формате 24/7. Для решения этих задач ВТБ совместно с партнерами внедряет такие новые инструменты как структурные облигации и цифровые финансовые активы (ЦФА), автоматизированные сервисы ввода и вывода средств. Разрабатываются платформы с автоматическим аудитом цен и сравнением с котировками организаторов торговли в режиме онлайн, что подход позволяет обеспечить прозрачность и конкурентность исполнения сделок, снизить операционные и рыночные риски. Сергейчук добавил, что фрагментация ликвидности, связанная с наличием нескольких площадок торговли ценными бумагами — не столько следствие появления внебиржевых сделок, сколько результат конкретных механизмов исполнения. "Если брокер показывает "мейкерские" заявки рынку и соблюдает принцип best execution, риски фрагментации существенно снижаются, а качество ценообразования сохраняется на приемлемом уровне. При наличии необходимой инфраструктуры и компетенций брокер может обеспечить исполнение сделок на нескольких площадках", - заключил он.
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технологии, виталий сергейчук, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Виталий Сергейчук, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ВТБ: Внебиржевая торговля требует развития автоматизированных сервисов

ВТБ: Внебиржевые платформы ведут к повышению качества сервиса

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка ВТБ Виталий Сергейчук
Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка ВТБ Виталий Сергейчук - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка ВТБ Виталий Сергейчук. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Развитие внебиржевых платформ торговли ценными бумагами ставит задачу устранения сервисных и временных задержек, которые характерны для бирж, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на сессии "Эволюция биржевого пространства" в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.
Он отметил, что это касается не только возможности торговли в выходные и нерабочие дни, но и расширения таких сопутствующих сервисов как ввод и вывод средств также в формате 24/7.
Для решения этих задач ВТБ совместно с партнерами внедряет такие новые инструменты как структурные облигации и цифровые финансовые активы (ЦФА), автоматизированные сервисы ввода и вывода средств. Разрабатываются платформы с автоматическим аудитом цен и сравнением с котировками организаторов торговли в режиме онлайн, что подход позволяет обеспечить прозрачность и конкурентность исполнения сделок, снизить операционные и рыночные риски.
Сергейчук добавил, что фрагментация ликвидности, связанная с наличием нескольких площадок торговли ценными бумагами — не столько следствие появления внебиржевых сделок, сколько результат конкретных механизмов исполнения. "Если брокер показывает "мейкерские" заявки рынку и соблюдает принцип best execution, риски фрагментации существенно снижаются, а качество ценообразования сохраняется на приемлемом уровне. При наличии необходимой инфраструктуры и компетенций брокер может обеспечить исполнение сделок на нескольких площадках", - заключил он.
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