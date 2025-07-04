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ВТБ назвал драйверы роста биржевой индустрии в ближайшие 3–5 лет
ВТБ назвал драйверы роста биржевой индустрии в ближайшие 3–5 лет - РИА Новости, 04.07.2025
ВТБ назвал драйверы роста биржевой индустрии в ближайшие 3–5 лет
Биржевой рынок в ближайшие 3–5 лет может получить значительный импульс за счет таких драйверов как привлечение дружественных инвесторов, а также развитие новых... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:22:00+03:00
2025-07-04T15:22:00+03:00
2025-07-04T15:22:00+03:00
виталий сергейчук
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Биржевой рынок в ближайшие 3–5 лет может получить значительный импульс за счет таких драйверов как привлечение дружественных инвесторов, а также развитие новых продуктов и классов активов, сообщил на Финансовом конгрессе Банка России член правления ВТБ Виталий Сергейчук. В частности, речь идет об альтернативных инвестициях, таких как недвижимость, цифровые финансовые активы (ЦФА) на потребительские товары. "Я верю в иностранных инвесторов. У нас много стран вокруг - и бывшие СНГ, и дружественные, и интерес с их стороны появляется. Я надеюсь на конкуренцию в инфраструктурах, конкуренцию между брокерами, банками, и что мы сможем дать способ иностранным инвесторам поучаствовать в росте нашего рынка, который мы обязательно увидим", - привели в банке слова Сергейчука. Среди других факторов, способных поддержать рост биржевой индустрии, он назвал развитие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и внедрение дополнительных налоговых льгот для инвесторов, активное продвижение фондов коллективных инвестиций, а также стимулирование компаний к публичному размещению ценных бумаг при соблюдении высоких корпоративных стандартов.
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виталий сергейчук, снг
ВТБ назвал драйверы роста биржевой индустрии в ближайшие 3–5 лет
ВТБ: биржевой рынок выиграет от привлечения дружественных инвесторов
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Биржевой рынок в ближайшие 3–5 лет может получить значительный импульс за счет таких драйверов как привлечение дружественных инвесторов, а также развитие новых продуктов и классов активов, сообщил на Финансовом конгрессе Банка России член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
В частности, речь идет об альтернативных инвестициях, таких как недвижимость, цифровые финансовые активы (ЦФА) на потребительские товары.
"Я верю в иностранных инвесторов. У нас много стран вокруг - и бывшие СНГ, и дружественные, и интерес с их стороны появляется. Я надеюсь на конкуренцию в инфраструктурах, конкуренцию между брокерами, банками, и что мы сможем дать способ иностранным инвесторам поучаствовать в росте нашего рынка, который мы обязательно увидим", - привели в банке слова Сергейчука.
Среди других факторов, способных поддержать рост биржевой индустрии, он назвал развитие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и внедрение дополнительных налоговых льгот для инвесторов, активное продвижение фондов коллективных инвестиций, а также стимулирование компаний к публичному размещению ценных бумаг при соблюдении высоких корпоративных стандартов.