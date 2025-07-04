https://ria.ru/20250704/vtb--2027206265.html

Сергейчук рассказал о новом поколении ИИ-стратегии для инвестиции ВТБ

Сергейчук рассказал о новом поколении ИИ-стратегии для инвестиции ВТБ - РИА Новости, 04.07.2025

Сергейчук рассказал о новом поколении ИИ-стратегии для инвестиции ВТБ

Брокер ВТБ разработал новое поколение инвестиционной стратегии на на основе передовых достижений в области нейросетевых технологий и машинного обучения, сообщил РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:12:00+03:00

2025-07-04T15:12:00+03:00

2025-07-04T15:12:00+03:00

технологии

виталий сергейчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930323395_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_74f46b9b12412f479106aba08596b308.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Брокер ВТБ разработал новое поколение инвестиционной стратегии на на основе передовых достижений в области нейросетевых технологий и машинного обучения, сообщил на Финансовом конгрессе Банка России член правления ВТБ Виталий Сергейчук. "ИИ 2.0 — это эволюция подхода, заложенного 5 лет назад при создании робота-советника, одна из стратегий которого работает на базе искусственного интеллекта", - сказал Сергейчук. Он уточнил, что новое поколение "имеет более широкий функционал, повышенную адаптивность и технологичную архитектуру, способную быстро реагировать на меняющуюся рыночную среду".

https://ria.ru/20250625/obligatsiya-2025120640.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, виталий сергейчук