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Сергейчук рассказал о новом поколении ИИ-стратегии для инвестиции ВТБ
Сергейчук рассказал о новом поколении ИИ-стратегии для инвестиции ВТБ - РИА Новости, 04.07.2025
Сергейчук рассказал о новом поколении ИИ-стратегии для инвестиции ВТБ
Брокер ВТБ разработал новое поколение инвестиционной стратегии на на основе передовых достижений в области нейросетевых технологий и машинного обучения, сообщил РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:12:00+03:00
2025-07-04T15:12:00+03:00
2025-07-04T15:12:00+03:00
технологии
виталий сергейчук
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Брокер ВТБ разработал новое поколение инвестиционной стратегии на на основе передовых достижений в области нейросетевых технологий и машинного обучения, сообщил на Финансовом конгрессе Банка России член правления ВТБ Виталий Сергейчук. "ИИ 2.0 — это эволюция подхода, заложенного 5 лет назад при создании робота-советника, одна из стратегий которого работает на базе искусственного интеллекта", - сказал Сергейчук. Он уточнил, что новое поколение "имеет более широкий функционал, повышенную адаптивность и технологичную архитектуру, способную быстро реагировать на меняющуюся рыночную среду".
https://ria.ru/20250625/obligatsiya-2025120640.html
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технологии, виталий сергейчук
Технологии, Виталий Сергейчук
Сергейчук рассказал о новом поколении ИИ-стратегии для инвестиции ВТБ
Сергейчук: ВТБ разработал новое поколение ИИ-стратегии для инвестиций
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Брокер ВТБ разработал новое поколение инвестиционной стратегии на на основе передовых достижений в области нейросетевых технологий и машинного обучения, сообщил на Финансовом конгрессе Банка России член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
"ИИ 2.0 — это эволюция подхода, заложенного 5 лет назад при создании робота-советника, одна из стратегий которого работает на базе искусственного интеллекта", - сказал Сергейчук.
Он уточнил, что новое поколение "имеет более широкий функционал, повышенную адаптивность и технологичную архитектуру, способную быстро реагировать на меняющуюся рыночную среду".