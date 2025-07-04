https://ria.ru/20250704/vsu-2027321105.html

В Запорожской области частично пропало энергоснабжение

В Запорожской области частично пропало энергоснабжение - РИА Новости, 04.07.2025

В Запорожской области частично пропало энергоснабжение

ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов, сообщает губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T23:43:00+03:00

2025-07-04T23:43:00+03:00

2025-07-04T23:55:00+03:00

запорожская область

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов, сообщает губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что более 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения в северо-западной части области. Бригады энергетиков работают в усиленном режиме. Губернатор предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется.

https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027320943.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия