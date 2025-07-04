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В Запорожской области частично пропало энергоснабжение - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 04.07.2025 (обновлено: 23:55 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/vsu-2027321105.html
В Запорожской области частично пропало энергоснабжение
В Запорожской области частично пропало энергоснабжение - РИА Новости, 04.07.2025
В Запорожской области частично пропало энергоснабжение
ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов, сообщает губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:43:00+03:00
2025-07-04T23:55:00+03:00
запорожская область
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов, сообщает губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что более 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения в северо-западной части области. Бригады энергетиков работают в усиленном режиме. Губернатор предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется.
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запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области частично пропало энергоснабжение

В Запорожской области частично пропало энергоснабжение после удара ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов, сообщает губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения в северо-западной части области. Бригады энергетиков работают в усиленном режиме. Губернатор предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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