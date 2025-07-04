https://ria.ru/20250704/vsu-2027310566.html

ВСУ за сутки 10 раз атаковали территорию ДНР

ВСУ за сутки 10 раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 04.07.2025

ВСУ за сутки 10 раз атаковали территорию ДНР

Украинские войска 10 раз атаковали территорию ДНР в пятницу, повреждены школа-интернат и жилой дом, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:43:00+03:00

2025-07-04T21:43:00+03:00

2025-07-04T21:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130789/80/1307898088_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_f07b512e077961819c0859ff04a53e32.jpg

ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска 10 раз атаковали территорию ДНР в пятницу, повреждены школа-интернат и жилой дом, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что боевики ВСУ атаковали Петровский район Донецка, в результате чего погибли четыре человека. Пушилин позже уточнил, что в результате этой атаки еще четыре человека пострадали. Кроме того, мэры Донецка и Горловки сообщали, что вследствие атак беспилотников ВСУ по городам пострадали еще три человека. "В Горловке повреждены жилой дом в Центрально-Городском районе и школа-интернат №25 в Никитовском районе города. К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 10 вооруженных атак", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он добавил, что ВСУ при атаках на регион применяли реактивную артиллерию HIMARS, ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударные БПЛА.

https://ria.ru/20250704/vsu-2027307641.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия