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ВСУ за сутки 10 раз атаковали территорию ДНР
ВСУ за сутки 10 раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 04.07.2025
ВСУ за сутки 10 раз атаковали территорию ДНР
Украинские войска 10 раз атаковали территорию ДНР в пятницу, повреждены школа-интернат и жилой дом, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:43:00+03:00
2025-07-04T21:43:00+03:00
2025-07-04T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска 10 раз атаковали территорию ДНР в пятницу, повреждены школа-интернат и жилой дом, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что боевики ВСУ атаковали Петровский район Донецка, в результате чего погибли четыре человека. Пушилин позже уточнил, что в результате этой атаки еще четыре человека пострадали. Кроме того, мэры Донецка и Горловки сообщали, что вследствие атак беспилотников ВСУ по городам пострадали еще три человека. "В Горловке повреждены жилой дом в Центрально-Городском районе и школа-интернат №25 в Никитовском районе города. К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 10 вооруженных атак", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он добавил, что ВСУ при атаках на регион применяли реактивную артиллерию HIMARS, ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударные БПЛА.
https://ria.ru/20250704/vsu-2027307641.html
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донецк, горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки 10 раз атаковали территорию ДНР
ВСУ десять раз за сутки атаковали территорию ДНР, повреждены школа и жилой дом