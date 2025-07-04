https://ria.ru/20250704/vsu-2027310259.html
Три человека пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка
Три человека пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка - РИА Новости, 04.07.2025
Три человека пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка
Три человека, включая двоих детей, пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка, один ребенок в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:39:00+03:00
2025-07-04T21:39:00+03:00
2025-07-04T21:44:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
евгений балицкий
константиновка
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Три человека, включая двоих детей, пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка, один ребенок в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."В результате террористической атаки по селу Константиновка Пологовского муниципального округа пострадали три человека, из них двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Он находится на связи с оперативными службами.
https://ria.ru/20250704/vsu-2027307641.html
константиновка
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В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Константиновка
Три человека пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка
Два ребенка пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка