https://ria.ru/20250704/vsu-2027310259.html

Три человека пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка

Три человека пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка - РИА Новости, 04.07.2025

Три человека пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка

Три человека, включая двоих детей, пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка, один ребенок в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:39:00+03:00

2025-07-04T21:39:00+03:00

2025-07-04T21:44:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

евгений балицкий

константиновка

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Три человека, включая двоих детей, пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка, один ребенок в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."В результате террористической атаки по селу Константиновка Пологовского муниципального округа пострадали три человека, из них двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Он находится на связи с оперативными службами.

https://ria.ru/20250704/vsu-2027307641.html

константиновка

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в мире, вооруженные силы украины, евгений балицкий, константиновка