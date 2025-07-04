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В Николаевской области нанесли удар по аэродрому ВСУ, сообщило подполье
В Николаевской области нанесли удар по аэродрому ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 04.07.2025
В Николаевской области нанесли удар по аэродрому ВСУ, сообщило подполье
Удар нанесен по аэродрому ВСУ в Вознесенске в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:18:00+03:00
2025-07-04T21:18:00+03:00
2025-07-04T21:22:00+03:00
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сергей лебедев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удар нанесен по аэродрому ВСУ в Вознесенске в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Николаевская область - один удар. Вознесенск - два прилета, Мартыновский аэродром", - уточнил Лебедев. Он добавил, что ранее стало известно о размещении на авиабазе четырех самолетов, а также склада с дальнобойными и неуправляемыми ракетами, но "скорее для вертолетов, которые тоже присутствуют в Мартыновке на авиабазе". По словам Лебедева, он получил сообщение о том, что в ВСУ нервничают, так как на аэродром "приехала шишка".
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николаевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
В Николаевской области нанесли удар по аэродрому ВСУ, сообщило подполье
Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Вознесенске в Николаевской области