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В подполье рассказали, где прячутся боевики ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:23 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/vsu-2027301653.html
В подполье рассказали, где прячутся боевики ВСУ в Херсонской области
В подполье рассказали, где прячутся боевики ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 04.07.2025
В подполье рассказали, где прячутся боевики ВСУ в Херсонской области
Личный состав ВСУ разместился на территории гражданских объектов в Херсонской области, в частности, в подвале института земледелия, прикрываясь мирными... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:23:00+03:00
2025-07-04T20:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Личный состав ВСУ разместился на территории гражданских объектов в Херсонской области, в частности, в подвале института земледелия, прикрываясь мирными жителями, сообщил РИА Новости источник в пророссийском сопротивлении Херсона. "ВСУ продолжают использовать для размещения своих военнослужащих как военные, так и гражданские объекты.... Они заняли подвальные помещения Института орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук Украины в Надднепрянском", — сказал собеседник агентства. В распоряжении РИА Новости есть координаты и других гражданских объектов, где находятся подразделения ВСУ. "Разместили антенны и системы связи в недостроенном жилом доме в Херсоне. А пункт управления - в подвале соседнего многоэтажного жилого дома. То есть Украина продолжает прикрываться мирным населением для защиты от российских ударов", — добавил подпольщик. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , херсон, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В подполье рассказали, где прячутся боевики ВСУ в Херсонской области

ВСУ разместились в подвале института земледелия в Херсонской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Личный состав ВСУ разместился на территории гражданских объектов в Херсонской области, в частности, в подвале института земледелия, прикрываясь мирными жителями, сообщил РИА Новости источник в пророссийском сопротивлении Херсона.
"ВСУ продолжают использовать для размещения своих военнослужащих как военные, так и гражданские объекты.... Они заняли подвальные помещения Института орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук Украины в Надднепрянском", — сказал собеседник агентства.
В распоряжении РИА Новости есть координаты и других гражданских объектов, где находятся подразделения ВСУ.
"Разместили антенны и системы связи в недостроенном жилом доме в Херсоне. А пункт управления - в подвале соседнего многоэтажного жилого дома. То есть Украина продолжает прикрываться мирным населением для защиты от российских ударов", — добавил подпольщик.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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