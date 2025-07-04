https://ria.ru/20250704/vsu-2027301653.html

В подполье рассказали, где прячутся боевики ВСУ в Херсонской области

В подполье рассказали, где прячутся боевики ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 04.07.2025

В подполье рассказали, где прячутся боевики ВСУ в Херсонской области

Личный состав ВСУ разместился на территории гражданских объектов в Херсонской области, в частности, в подвале института земледелия, прикрываясь мирными... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T20:23:00+03:00

2025-07-04T20:23:00+03:00

2025-07-04T20:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Личный состав ВСУ разместился на территории гражданских объектов в Херсонской области, в частности, в подвале института земледелия, прикрываясь мирными жителями, сообщил РИА Новости источник в пророссийском сопротивлении Херсона. "ВСУ продолжают использовать для размещения своих военнослужащих как военные, так и гражданские объекты.... Они заняли подвальные помещения Института орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук Украины в Надднепрянском", — сказал собеседник агентства. В распоряжении РИА Новости есть координаты и других гражданских объектов, где находятся подразделения ВСУ. "Разместили антенны и системы связи в недостроенном жилом доме в Херсоне. А пункт управления - в подвале соседнего многоэтажного жилого дома. То есть Украина продолжает прикрываться мирным населением для защиты от российских ударов", — добавил подпольщик. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250704/shebekino-2027274894.html

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херсонская область , херсон, россия, вооруженные силы украины, происшествия