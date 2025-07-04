https://ria.ru/20250704/vsu-2027296180.html
Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия, завило постпредство России
Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия, завило постпредство России - РИА Новости, 04.07.2025
Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия, завило постпредство России
Запад и техсекретариат ОЗХО демонстративно игнорируют предоставляемые Россией факты применения украинскими вооруженными силами химического оружия, однако РФ... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:50:00+03:00
2025-07-04T19:50:00+03:00
2025-07-04T20:01:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
россия
гаага
москва
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Запад и техсекретариат ОЗХО демонстративно игнорируют предоставляемые Россией факты применения украинскими вооруженными силами химического оружия, однако РФ по-прежнему готова к предметному разговору, заявили РИА Новости в постпредстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).В Гааге 8-11 июля пройдет 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО."Запада и техсекретариат демонстративно игнорируют предоставляемые Россией в соответствии с предусмотренными КЗХО процедурами факты применения ВСУ химоружия. Эти данные, как вам известно, подкреплены конкретными доказательствами, в частности, результатами проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией "27-й научный центр" Минобороны России анализов отобранных в соответствии с правилами ОЗХО проб с мест химических инцидентов", - сообщили в постоянном представительстве.В миссии при этом подчеркнули, что Россия подтверждает готовность к беспристрастному, предметному, техническому и профессиональному разговору с техсекретариатом, как и с любым государством-участником Конвенции по запрещению химоружия.Как ранее заявлял постпред России при ОЗХО и посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин, российская сторона продолжает фиксировать случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ в нарушение КЗХО. Так, в марте накануне 108-й сессии исполсовета ОЗХО Москва передала очередные данные о применении ВСУ списочных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ), подтвержденные результатами анализов, проведенных сертифицированной ОЗХО лабораторией Минобороны России. Однако, как отмечал Тарабрин, техсекретариат ОЗХО так и не отреагировал на эту информацию.
https://ria.ru/20250701/vsu-2026449052.html
россия
гаага
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гаага, москва, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Гаага, Москва, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины
Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия, завило постпредство России
Постпредство России: Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия