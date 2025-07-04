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Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия, завило постпредство России - РИА Новости, 04.07.2025
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19:50 04.07.2025 (обновлено: 20:01 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/vsu-2027296180.html
Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия, завило постпредство России
Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия, завило постпредство России - РИА Новости, 04.07.2025
Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия, завило постпредство России
Запад и техсекретариат ОЗХО демонстративно игнорируют предоставляемые Россией факты применения украинскими вооруженными силами химического оружия, однако РФ... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:50:00+03:00
2025-07-04T20:01:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
россия
гаага
москва
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы украины
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ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Запад и техсекретариат ОЗХО демонстративно игнорируют предоставляемые Россией факты применения украинскими вооруженными силами химического оружия, однако РФ по-прежнему готова к предметному разговору, заявили РИА Новости в постпредстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).В Гааге 8-11 июля пройдет 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО."Запада и техсекретариат демонстративно игнорируют предоставляемые Россией в соответствии с предусмотренными КЗХО процедурами факты применения ВСУ химоружия. Эти данные, как вам известно, подкреплены конкретными доказательствами, в частности, результатами проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией "27-й научный центр" Минобороны России анализов отобранных в соответствии с правилами ОЗХО проб с мест химических инцидентов", - сообщили в постоянном представительстве.В миссии при этом подчеркнули, что Россия подтверждает готовность к беспристрастному, предметному, техническому и профессиональному разговору с техсекретариатом, как и с любым государством-участником Конвенции по запрещению химоружия.Как ранее заявлял постпред России при ОЗХО и посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин, российская сторона продолжает фиксировать случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ в нарушение КЗХО. Так, в марте накануне 108-й сессии исполсовета ОЗХО Москва передала очередные данные о применении ВСУ списочных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ), подтвержденные результатами анализов, проведенных сертифицированной ОЗХО лабораторией Минобороны России. Однако, как отмечал Тарабрин, техсекретариат ОЗХО так и не отреагировал на эту информацию.
https://ria.ru/20250701/vsu-2026449052.html
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в мире, россия, гаага, москва, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Гаага, Москва, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины
Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия, завило постпредство России

Постпредство России: Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Запад и техсекретариат ОЗХО демонстративно игнорируют предоставляемые Россией факты применения украинскими вооруженными силами химического оружия, однако РФ по-прежнему готова к предметному разговору, заявили РИА Новости в постпредстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В Гааге 8-11 июля пройдет 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
"Запада и техсекретариат демонстративно игнорируют предоставляемые Россией в соответствии с предусмотренными КЗХО процедурами факты применения ВСУ химоружия. Эти данные, как вам известно, подкреплены конкретными доказательствами, в частности, результатами проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией "27-й научный центр" Минобороны России анализов отобранных в соответствии с правилами ОЗХО проб с мест химических инцидентов", - сообщили в постоянном представительстве.
В миссии при этом подчеркнули, что Россия подтверждает готовность к беспристрастному, предметному, техническому и профессиональному разговору с техсекретариатом, как и с любым государством-участником Конвенции по запрещению химоружия.
Как ранее заявлял постпред России при ОЗХО и посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин, российская сторона продолжает фиксировать случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ в нарушение КЗХО. Так, в марте накануне 108-й сессии исполсовета ОЗХО Москва передала очередные данные о применении ВСУ списочных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ), подтвержденные результатами анализов, проведенных сертифицированной ОЗХО лабораторией Минобороны России. Однако, как отмечал Тарабрин, техсекретариат ОЗХО так и не отреагировал на эту информацию.
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Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия документируется
1 июля, 09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГаагаМоскваВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы Украины
 
 
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