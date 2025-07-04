https://ria.ru/20250704/vsu-2027231389.html

Российские военные отразили массовую атаку дронов у Часова Яра

Российские военные отразили массовую атаку дронов у Часова Яра - РИА Новости, 04.07.2025

Российские военные отразили массовую атаку дронов у Часова Яра

Расчеты беспилотников отбили массовую атаку дронов ВСУ на штурмовиков у Часова Яра, сообщил журналистам командир роты БПЛА с позывным Блогер. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:41:00+03:00

2025-07-04T16:41:00+03:00

2025-07-04T17:11:00+03:00

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ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Расчеты беспилотников отбили массовую атаку дронов ВСУ на штурмовиков у Часова Яра, сообщил журналистам командир роты БПЛА с позывным Блогер. Он рассказал о подразделении бригады имени Невского в составе добровольческого корпуса Южной группировки войск."Благодаря их работе и большому опыту удалось отразить налет вражеских дронов, которые пытались выполнить сбросы по штурмовой группе. В результате долгого воздушного боя им удалось сбить пять дронов-квадрокоптеров, в том числе Mavic 4T — это новинка, которая несла на себе два боеприпаса и уже наводилась на группу, чтобы осуществить сброс", — сказал Блогер.Только за июнь подразделение БПЛА уничтожило:В результате штурмовикам удалось взять неприступную высоту, которую ВСУ удерживали всеми силами, заключил командир.Бои за Часов Яр начались в конце весны 2024 года. Город и соседние села играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

https://ria.ru/20250701/voennye-2026426471.html

https://ria.ru/20250705/chasovyar-1981337707.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, вооруженные силы рф