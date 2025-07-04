Российские военные отразили массовую атаку дронов у Часова Яра
Расчеты БПЛА бригады им. Невского отбили массовую атаку дронов у Часова Яра
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с разведывательным БПЛА
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Расчеты беспилотников отбили массовую атаку дронов ВСУ на штурмовиков у Часова Яра, сообщил журналистам командир роты БПЛА с позывным Блогер.
Он рассказал о подразделении бригады имени Невского в составе добровольческого корпуса Южной группировки войск.
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"Благодаря их работе и большому опыту удалось отразить налет вражеских дронов, которые пытались выполнить сбросы по штурмовой группе. В результате долгого воздушного боя им удалось сбить пять дронов-квадрокоптеров, в том числе Mavic 4T — это новинка, которая несла на себе два боеприпаса и уже наводилась на группу, чтобы осуществить сброс", — сказал Блогер.
Только за июнь подразделение БПЛА уничтожило:
- более 30 укрепленных блиндажей, из них десять — с пехотой ВСУ;
- около 100 замаскированных укрытий;
- 12 украинских квадрокоптеров;
- четыре дрона типа "Баба-яга";
- восемь позиций БПЛА;
- примерно 15 выносов для работы расчетов FPV и квадрокоптеров.
В результате штурмовикам удалось взять неприступную высоту, которую ВСУ удерживали всеми силами, заключил командир.
Бои за Часов Яр начались в конце весны 2024 года. Город и соседние села играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.