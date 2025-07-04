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Российские военные отразили массовую атаку дронов у Часова Яра - РИА Новости, 04.07.2025
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16:41 04.07.2025 (обновлено: 17:11 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/vsu-2027231389.html
Российские военные отразили массовую атаку дронов у Часова Яра
Российские военные отразили массовую атаку дронов у Часова Яра - РИА Новости, 04.07.2025
Российские военные отразили массовую атаку дронов у Часова Яра
Расчеты беспилотников отбили массовую атаку дронов ВСУ на штурмовиков у Часова Яра, сообщил журналистам командир роты БПЛА с позывным Блогер. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:41:00+03:00
2025-07-04T17:11:00+03:00
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Расчеты беспилотников отбили массовую атаку дронов ВСУ на штурмовиков у Часова Яра, сообщил журналистам командир роты БПЛА с позывным Блогер. Он рассказал о подразделении бригады имени Невского в составе добровольческого корпуса Южной группировки войск.&quot;Благодаря их работе и большому опыту удалось отразить налет вражеских дронов, которые пытались выполнить сбросы по штурмовой группе. В результате долгого воздушного боя им удалось сбить пять дронов-квадрокоптеров, в том числе Mavic 4T — это новинка, которая несла на себе два боеприпаса и уже наводилась на группу, чтобы осуществить сброс&quot;, — сказал Блогер.Только за июнь подразделение БПЛА уничтожило:В результате штурмовикам удалось взять неприступную высоту, которую ВСУ удерживали всеми силами, заключил командир.Бои за Часов Яр начались в конце весны 2024 года. Город и соседние села играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
https://ria.ru/20250701/voennye-2026426471.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили массовую атаку дронов у Часова Яра

Расчеты БПЛА бригады им. Невского отбили массовую атаку дронов у Часова Яра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с разведывательным БПЛА
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Расчеты беспилотников отбили массовую атаку дронов ВСУ на штурмовиков у Часова Яра, сообщил журналистам командир роты БПЛА с позывным Блогер.
Он рассказал о подразделении бригады имени Невского в составе добровольческого корпуса Южной группировки войск.
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Российские военные ежедневно уничтожают десятки дронов ВСУ
1 июля, 05:32
«

"Благодаря их работе и большому опыту удалось отразить налет вражеских дронов, которые пытались выполнить сбросы по штурмовой группе. В результате долгого воздушного боя им удалось сбить пять дронов-квадрокоптеров, в том числе Mavic 4T — это новинка, которая несла на себе два боеприпаса и уже наводилась на группу, чтобы осуществить сброс", — сказал Блогер.

Только за июнь подразделение БПЛА уничтожило:
  • более 30 укрепленных блиндажей, из них десять — с пехотой ВСУ;
  • около 100 замаскированных укрытий;
  • 12 украинских квадрокоптеров;
  • четыре дрона типа "Баба-яга";
  • восемь позиций БПЛА;
  • примерно 15 выносов для работы расчетов FPV и квадрокоптеров.
В результате штурмовикам удалось взять неприступную высоту, которую ВСУ удерживали всеми силами, заключил командир.
Бои за Часов Яр начались в конце весны 2024 года. Город и соседние села играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияВооруженные силы РФ
 
 
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