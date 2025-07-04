https://ria.ru/20250704/vsu-2027211463.html

Дрон-камикадзе атаковал больницу в херсонских Алешках

Дрон-камикадзе атаковал больницу в херсонских Алешках - РИА Новости, 04.07.2025

Дрон-камикадзе атаковал больницу в херсонских Алешках

Дрон-камикадзе атаковал больницу в городе Алешки Херсонской области, удар пришелся по приемному отделению, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:24:00+03:00

2025-07-04T15:24:00+03:00

2025-07-04T15:31:00+03:00

происшествия

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал больницу в городе Алешки Херсонской области, удар пришелся по приемному отделению, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Сегодня около 14.00 в Алешках ударом дрона-камикадзе повреждено здание центральной районной больницы. Атака пришлась по приемному отделению: выбиты окна, зафиксированы разрушения. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Губернатор назвал атаку очередным доказательством террористической тактики противника, когда удары направлены не по военным объектам, а по тем, кто оказывает помощь людям.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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происшествия, владимир сальдо, херсонская область , россия