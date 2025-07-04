https://ria.ru/20250704/vsu-2027208433.html
В Курской области саперы нашли взрывчатку ВСУ в игрушке
В Курской области саперы нашли взрывчатку ВСУ в игрушке - РИА Новости, 04.07.2025
В Курской области саперы нашли взрывчатку ВСУ в игрушке
ВСУ при отходе из Курской области спрятали в жилом доме в Курской области тубус со взрывчаткой в мягкой игрушке, рассказал российский боец саперных войск с... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:17:00+03:00
2025-07-04T15:17:00+03:00
2025-07-04T16:23:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июл - РИА Новости. ВСУ при отходе из Курской области спрятали в жилом доме в Курской области тубус со взрывчаткой в мягкой игрушке, рассказал российский боец саперных войск с позывным "Гермес" журналистам. "Что из себя представляет тубус? Здесь пластическое взрывчатое вещество, С-4. Поражающие элементы тоже - шарики, болты, все это закручивается, электрический детонатор американского производства… Все это было в игрушке, расположенной в одном из жилых домов. То есть… если работает не профессионал, это очень сложно обнаружить", - рассказал сапер. Он отметил, что в устройстве также был обнаружен украинский электронный взрыватель "Крапля-2", известный своей сложностью в обнаружении и обезвреживании. "Его считали, что он невозможен к снятию, у него радиус восприятия изменения магнитного поля около 10 метров. То есть, как говорится, один человек смог поставить, другой сможет снять. Соответственно, сняли, обезопасили", – пояснил боец.
https://ria.ru/20250430/kvn-2014017407.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Сапер о взрывчатке, спрятанной ВСУ в мягкой игрушке
ВСУ при отходе из Курской области спрятали взрывчатку в мягкой игрушке, находившейся в одном из жилых домов. Об этом рассказал российский боец саперных войск с позывным "Гермес".
2025-07-04T15:17
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области саперы нашли взрывчатку ВСУ в игрушке
ВСУ при отходе из Курской области спрятали в игрушке в доме тубус со взрывчаткой
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июл - РИА Новости. ВСУ при отходе из Курской области спрятали в жилом доме в Курской области тубус со взрывчаткой в мягкой игрушке, рассказал российский боец саперных войск с позывным "Гермес" журналистам.
"Что из себя представляет тубус? Здесь пластическое взрывчатое вещество, С-4. Поражающие элементы тоже - шарики, болты, все это закручивается, электрический детонатор американского производства… Все это было в игрушке, расположенной в одном из жилых домов. То есть… если работает не профессионал, это очень сложно обнаружить", - рассказал сапер.
Он отметил, что в устройстве также был обнаружен украинский электронный взрыватель "Крапля-2", известный своей сложностью в обнаружении и обезвреживании.
"Его считали, что он невозможен к снятию, у него радиус восприятия изменения магнитного поля около 10 метров. То есть, как говорится, один человек смог поставить, другой сможет снять. Соответственно, сняли, обезопасили", – пояснил боец.