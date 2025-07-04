https://ria.ru/20250704/vsu-2027152271.html

ВСУ за неделю потеряли свыше 1310 боевиков в зоне действий "Востока"

ВСУ за неделю потеряли свыше 1310 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 04.07.2025

ВСУ за неделю потеряли свыше 1310 боевиков в зоне действий "Востока"

Группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Червоная Зирка, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 1310 военнослужащих и два... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:40:00+03:00

2025-07-04T12:40:00+03:00

2025-07-04T15:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Червоная Зирка, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 1310 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии."Потери ВСУ составили свыше 1310 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы", — добавляется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)