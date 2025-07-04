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ВСУ за неделю потеряли более 1550 боевиков в зоне действий "Запада"

ВСУ за неделю потеряли более 1550 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 04.07.2025

ВСУ за неделю потеряли более 1550 боевиков в зоне действий "Запада"

Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад и одного полка,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:36:00+03:00

2025-07-04T12:36:00+03:00

2025-07-04T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад и одного полка, противник потерял более 1550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке ведомства за период с 28 июня по 4 июля."Противник потерял более 1550 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, включая бронемашину Snatch производства Великобритании, а также бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также были уничтожены 72 автомобиля, десять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, 16 станций радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов.

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россия, вооруженные силы украины