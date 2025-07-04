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В Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 04.07.2025 (обновлено: 12:24 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/vsu-2027147890.html
В Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ
В Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ - РИА Новости, 04.07.2025
В Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ
Удары нанесены в Киевской области по заводу, где ремонтируют технику ВСУ и, вероятно, собирают БПЛА большой дальности, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:23:00+03:00
2025-07-04T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удары нанесены в Киевской области по заводу, где ремонтируют технику ВСУ и, вероятно, собирают БПЛА большой дальности, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сообщают о прилетах в Киевский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ)… Занимается ремонтом серьезной техники. Есть сообщения о том, что на заводе делали детали и собирали БПЛА с серьезными характеристиками, основные из которых – дальность полета свыше 1 тысячи километров", - отметил он.
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киевская область
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киевская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев
В Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ

Лебедев: в Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ

© Фото : соцсетиПожары в Киеве, Украина
Пожары в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети
Пожары в Киеве, Украина
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удары нанесены в Киевской области по заводу, где ремонтируют технику ВСУ и, вероятно, собирают БПЛА большой дальности, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Сообщают о прилетах в Киевский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ)… Занимается ремонтом серьезной техники. Есть сообщения о том, что на заводе делали детали и собирали БПЛА с серьезными характеристиками, основные из которых – дальность полета свыше 1 тысячи километров", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьВооруженные силы УкраиныСергей Лебедев
 
 
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