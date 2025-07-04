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В Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ
В Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ - РИА Новости, 04.07.2025
В Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ
Удары нанесены в Киевской области по заводу, где ремонтируют технику ВСУ и, вероятно, собирают БПЛА большой дальности, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:23:00+03:00
2025-07-04T12:23:00+03:00
2025-07-04T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удары нанесены в Киевской области по заводу, где ремонтируют технику ВСУ и, вероятно, собирают БПЛА большой дальности, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сообщают о прилетах в Киевский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ)… Занимается ремонтом серьезной техники. Есть сообщения о том, что на заводе делали детали и собирали БПЛА с серьезными характеристиками, основные из которых – дальность полета свыше 1 тысячи километров", - отметил он.
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киевская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев
В Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ
Лебедев: в Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ