https://ria.ru/20250704/vsu-2027147890.html

В Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ

В Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ - РИА Новости, 04.07.2025

В Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ

Удары нанесены в Киевской области по заводу, где ремонтируют технику ВСУ и, вероятно, собирают БПЛА большой дальности, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:23:00+03:00

2025-07-04T12:23:00+03:00

2025-07-04T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

киевская область

вооруженные силы украины

сергей лебедев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удары нанесены в Киевской области по заводу, где ремонтируют технику ВСУ и, вероятно, собирают БПЛА большой дальности, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сообщают о прилетах в Киевский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ)… Занимается ремонтом серьезной техники. Есть сообщения о том, что на заводе делали детали и собирали БПЛА с серьезными характеристиками, основные из которых – дальность полета свыше 1 тысячи километров", - отметил он.

https://ria.ru/20250704/vzryvy-2027078583.html

киевская область

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киевская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев