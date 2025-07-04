https://ria.ru/20250704/vsu-2027138883.html

Мирошник рассказал о пострадавших от атак ВСУ детях

Мирошник рассказал о пострадавших от атак ВСУ детях - РИА Новости, 04.07.2025

Мирошник рассказал о пострадавших от атак ВСУ детях

Восемьдесят несовершеннолетних пострадали от деяний ВСУ за прошедшие три месяца, из них 8 погибли, заявил посол по особым поручен6ия МИД России по преступлениям РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:49:00+03:00

2025-07-04T11:49:00+03:00

2025-07-04T11:52:00+03:00

в мире

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Восемьдесят несовершеннолетних пострадали от деяний ВСУ за прошедшие три месяца, из них 8 погибли, заявил посол по особым поручен6ия МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "ВСУ сейчас чаще наносят удары, не просто по гражданским, но по объектам, в которых вероятнее всего могут быть дети. Это школьные автобусы, детские сады, школы и образовательные учреждения. Всего за прошедшие три месяца от деяний ВСУ пострадали 80 несовершеннолетних, из них 8 погибло, а 72 получили ранения различной степени тяжести", - сказал он в ходе брифинга. Он добавил, что самому маленькому погибшему ребенку было всего два года, а получившему осколочное ранение младенцу всего 4 месяца. "С начала 2025 года от рук украинских боевиков погибли 13 детей и 135 получили ранения различной степени тяжести", - заключил Мирошник. -0-

https://ria.ru/20250704/vsu-2027136472.html

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в мире, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины