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ВСУ с начала года выпустили почти 49 тысяч снарядов по России - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/vsu-2027136472.html
ВСУ с начала года выпустили почти 49 тысяч снарядов по России
ВСУ с начала года выпустили почти 49 тысяч снарядов по России - РИА Новости, 04.07.2025
ВСУ с начала года выпустили почти 49 тысяч снарядов по России
ВСУ с начала года выпустили почти 49 тысяч снарядов по гражданским объектам РФ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:37:00+03:00
2025-07-04T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. ВСУ с начала года выпустили почти 49 тысяч снарядов по гражданским объектам РФ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшие три месяца вооруженные формирования киевского режима выпустили по гражданским объектам как минимум 26 627 различных боеприпасов, начиная от мин, заканчивая дальнобойными ракетами. А с начала года эта цифра достигла почти 49 тысяч прилетов, каждый из которых был выпущен, чтобы нести смерть и разрушение мирному населению российских регионов", - сказал он в ходе брифинга. Как отметил Мирошник, наибольшие жертвы среди мирного населения связаны с применением киевским режимом ударных дронов. При этом он подчеркнул, что их операторы намеренно наносили удары по гражданскому населению. "За три месяца от атак украинских беспилотных систем погибло 87 мирных жителей, 710 получили ранения", - сообщил он.
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россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
ВСУ с начала года выпустили почти 49 тысяч снарядов по России

Посол Мирошник: ВСУ с начала года выпустили почти 49 тысяч снарядов по России

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. ВСУ с начала года выпустили почти 49 тысяч снарядов по гражданским объектам РФ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшие три месяца вооруженные формирования киевского режима выпустили по гражданским объектам как минимум 26 627 различных боеприпасов, начиная от мин, заканчивая дальнобойными ракетами. А с начала года эта цифра достигла почти 49 тысяч прилетов, каждый из которых был выпущен, чтобы нести смерть и разрушение мирному населению российских регионов", - сказал он в ходе брифинга.
Как отметил Мирошник, наибольшие жертвы среди мирного населения связаны с применением киевским режимом ударных дронов. При этом он подчеркнул, что их операторы намеренно наносили удары по гражданскому населению.
"За три месяца от атак украинских беспилотных систем погибло 87 мирных жителей, 710 получили ранения", - сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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