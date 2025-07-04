https://ria.ru/20250704/vsu-2027085516.html

В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, рассказал боец

В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 04.07.2025

В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, рассказал боец

Во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка был уничтожен подполковник ВСУ, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T06:04:00+03:00

2025-07-04T06:04:00+03:00

2025-07-04T06:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка был уничтожен подполковник ВСУ, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка". "У нас произошел контакт, там был оборонительный рубеж у них. Когда уничтожили силы ВСУ, нашли документы, там был офицер, подполковник ВСУ", - сказал собеседник агентства. Так же он отметил эффективность мотоциклов во время штурма. "На мотоциклах залетают до определенного места и потом идут накат", - объяснил штурмовик.

https://ria.ru/20250704/vsu-2027083976.html

сумская область

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сумская область, вооруженные силы украины