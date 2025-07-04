https://ria.ru/20250704/vsu-2027085516.html
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, рассказал боец
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 04.07.2025
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, рассказал боец
Во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка был уничтожен подполковник ВСУ, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:04:00+03:00
2025-07-04T06:04:00+03:00
2025-07-04T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка был уничтожен подполковник ВСУ, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка". "У нас произошел контакт, там был оборонительный рубеж у них. Когда уничтожили силы ВСУ, нашли документы, там был офицер, подполковник ВСУ", - сказал собеседник агентства. Так же он отметил эффективность мотоциклов во время штурма. "На мотоциклах залетают до определенного места и потом идут накат", - объяснил штурмовик.
https://ria.ru/20250704/vsu-2027083976.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, рассказал боец
Подполковника ВСУ ликвидировали возле Кондратовки в Сумской области