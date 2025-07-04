Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/vsu-2027085516.html
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, рассказал боец
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 04.07.2025
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, рассказал боец
Во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка был уничтожен подполковник ВСУ, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:04:00+03:00
2025-07-04T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка был уничтожен подполковник ВСУ, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка". "У нас произошел контакт, там был оборонительный рубеж у них. Когда уничтожили силы ВСУ, нашли документы, там был офицер, подполковник ВСУ", - сказал собеседник агентства. Так же он отметил эффективность мотоциклов во время штурма. "На мотоциклах залетают до определенного места и потом идут накат", - объяснил штурмовик.
https://ria.ru/20250704/vsu-2027083976.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, рассказал боец

Подполковника ВСУ ликвидировали возле Кондратовки в Сумской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка был уничтожен подполковник ВСУ, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка".
"У нас произошел контакт, там был оборонительный рубеж у них. Когда уничтожили силы ВСУ, нашли документы, там был офицер, подполковник ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Так же он отметил эффективность мотоциклов во время штурма. "На мотоциклах залетают до определенного места и потом идут накат", - объяснил штурмовик.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Боец рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Червоной Зирки
05:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала