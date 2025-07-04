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Боец рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Червоной Зирки - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/vsu-2027083976.html
Боец рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Червоной Зирки
Боец рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Червоной Зирки - РИА Новости, 04.07.2025
Боец рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Червоной Зирки
Украинские военные, маскируясь под мирных жителей, переодевались в гражданскую форму при бегстве из Червоной Зирки в ДНР, рассказал РИА Новости боец 36-й... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:17:00+03:00
2025-07-04T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные, маскируясь под мирных жителей, переодевались в гражданскую форму при бегстве из Червоной Зирки в ДНР, рассказал РИА Новости боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Малой". "Они (украинские военные — ред.) отступают, бегут, бросают позиции. Некоторые переодеваются в гражданскую форму, одежду бросают, видел. При отступлении украинские военные могут переодеваться в гражданскую форму. Когда зачищали, зашел в сарайчик маленький. И там вся одежда, военная форма, с себя сброшена", — сказал "Малой". Минобороны России сообщило об освобождении силами группировки войск "Восток" населенного пункта Червоная Зирка в ДНР 28 июня.
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в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Червоной Зирки

Боевики ВСУ маскировались под гражданских при бегстве из Червоной Зирки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные, маскируясь под мирных жителей, переодевались в гражданскую форму при бегстве из Червоной Зирки в ДНР, рассказал РИА Новости боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Малой".
"Они (украинские военные — ред.) отступают, бегут, бросают позиции. Некоторые переодеваются в гражданскую форму, одежду бросают, видел. При отступлении украинские военные могут переодеваться в гражданскую форму. Когда зачищали, зашел в сарайчик маленький. И там вся одежда, военная форма, с себя сброшена", — сказал "Малой".
Минобороны России сообщило об освобождении силами группировки войск "Восток" населенного пункта Червоная Зирка в ДНР 28 июня.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Раскрыто, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Сумской области
2 июля, 08:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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