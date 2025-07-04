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Боец рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Червоной Зирки
Боец рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Червоной Зирки - РИА Новости, 04.07.2025
Боец рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Червоной Зирки
Украинские военные, маскируясь под мирных жителей, переодевались в гражданскую форму при бегстве из Червоной Зирки в ДНР, рассказал РИА Новости боец 36-й... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:17:00+03:00
2025-07-04T05:17:00+03:00
2025-07-04T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные, маскируясь под мирных жителей, переодевались в гражданскую форму при бегстве из Червоной Зирки в ДНР, рассказал РИА Новости боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Малой". "Они (украинские военные — ред.) отступают, бегут, бросают позиции. Некоторые переодеваются в гражданскую форму, одежду бросают, видел. При отступлении украинские военные могут переодеваться в гражданскую форму. Когда зачищали, зашел в сарайчик маленький. И там вся одежда, военная форма, с себя сброшена", — сказал "Малой". Минобороны России сообщило об освобождении силами группировки войск "Восток" населенного пункта Червоная Зирка в ДНР 28 июня.
https://ria.ru/20250702/vsu-2026653900.html
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в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Червоной Зирки
Боевики ВСУ маскировались под гражданских при бегстве из Червоной Зирки