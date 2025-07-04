https://ria.ru/20250704/vsu-2027083976.html

Боец рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Червоной Зирки

Боец рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Червоной Зирки - РИА Новости, 04.07.2025

Боец рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Червоной Зирки

Украинские военные, маскируясь под мирных жителей, переодевались в гражданскую форму при бегстве из Червоной Зирки в ДНР, рассказал РИА Новости боец 36-й... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T05:17:00+03:00

2025-07-04T05:17:00+03:00

2025-07-04T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные, маскируясь под мирных жителей, переодевались в гражданскую форму при бегстве из Червоной Зирки в ДНР, рассказал РИА Новости боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Малой". "Они (украинские военные — ред.) отступают, бегут, бросают позиции. Некоторые переодеваются в гражданскую форму, одежду бросают, видел. При отступлении украинские военные могут переодеваться в гражданскую форму. Когда зачищали, зашел в сарайчик маленький. И там вся одежда, военная форма, с себя сброшена", — сказал "Малой". Минобороны России сообщило об освобождении силами группировки войск "Восток" населенного пункта Червоная Зирка в ДНР 28 июня.

https://ria.ru/20250702/vsu-2026653900.html

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в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)