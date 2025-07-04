https://ria.ru/20250704/vsu-2027079057.html
ВСУ в Сумской области построили укрепления с лабиринтами, рассказал боец
ВСУ в Сумской области построили укрепления с лабиринтами, рассказал боец - РИА Новости, 04.07.2025
ВСУ в Сумской области построили укрепления с лабиринтами, рассказал боец
Вооруженные силы Украины отстроили в Сумской области серьезные укрепления с лабиринтами, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы отряда "Шторм"... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T03:14:00+03:00
2025-07-04T03:14:00+03:00
2025-07-04T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины отстроили в Сумской области серьезные укрепления с лабиринтами, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка". "Построены очень хорошо, большие запутанные лабиринты, то есть, когда мы заняли позиции, мы зашли в блиндаж, который они пытались разобрать. Они разбирали его всем чем угодно, но с очень большой сложностью у них это удалось", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что ВСУ пытались уничтожить блиндаж прицельными выстрелами ствольной артиллерии, минометными ударами и сбросами с дрона "Баба-яга". "Попадались нам в лесу, развиты как лабиринты подземные, и кухоньки у них там сделаны, и блиндажи, видно, что подготавливались, ждали, когда мы пойдем в Сумскую область", - рассказал штурмовик.
https://ria.ru/20250703/rossija-2027061527.html
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Укрепления с лабиринтами, построенные ВСУ в Сумской области
ВСУ в Сумской области построили укрепления с лабиринтами, рассказал РИА Новости командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка".
2025-07-04T03:14
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сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ в Сумской области построили укрепления с лабиринтами, рассказал боец
ВСУ в Сумской области построили укрепления с лабиринтами
КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины отстроили в Сумской области серьезные укрепления с лабиринтами, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка".
"Построены очень хорошо, большие запутанные лабиринты, то есть, когда мы заняли позиции, мы зашли в блиндаж, который они пытались разобрать. Они разбирали его всем чем угодно, но с очень большой сложностью у них это удалось", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что ВСУ
пытались уничтожить блиндаж прицельными выстрелами ствольной артиллерии, минометными ударами и сбросами с дрона "Баба-яга".
"Попадались нам в лесу, развиты как лабиринты подземные, и кухоньки у них там сделаны, и блиндажи, видно, что подготавливались, ждали, когда мы пойдем в Сумскую область", - рассказал штурмовик.