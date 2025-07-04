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ВСУ потеряли более 520 военных в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли более 520 военных в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 04.07.2025
ВСУ потеряли более 520 военных в зоне действий "Днепра" за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 520 военных Украины, 12 артиллерийских орудий, 36 станций радиоэлектронной борьбы, 23... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:40:00+03:00
2025-07-04T12:40:00+03:00
2025-07-04T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 520 военных Украины, 12 артиллерийских орудий, 36 станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, материальных средств и горючего, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 48 автомобилей. Уничтожены 12 артиллерийских орудий, 36 станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 520 военных в зоне действий "Днепра" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 520 военных в зоне действий "Днепра" за неделю