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ВСУ потеряли более 520 военных в зоне действий "Днепра" за неделю

ВСУ потеряли более 520 военных в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 04.07.2025

ВСУ потеряли более 520 военных в зоне действий "Днепра" за неделю

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 520 военных Украины, 12 артиллерийских орудий, 36 станций радиоэлектронной борьбы, 23... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:40:00+03:00

2025-07-04T12:40:00+03:00

2025-07-04T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 520 военных Украины, 12 артиллерийских орудий, 36 станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, материальных средств и горючего, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 48 автомобилей. Уничтожены 12 артиллерийских орудий, 36 станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность