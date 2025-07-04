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ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 04.07.2025 (обновлено: 12:42 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/vsu--2027151156.html
ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 04.07.2025
ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Севера" за неделю
Киев за неделю потерял более 1360 военных и пять танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:36:00+03:00
2025-07-04T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
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безопасность
харьковская область
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 1360 военных и пять танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области освободили населенный пункт Меловое Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. В Сумской области продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения "Химера" ГУР", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1360 военнослужащих, пять танков, 17 боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
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сумская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Харьковская область, Киев
ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Севера" за неделю

МО: ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Севера" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 1360 военных и пять танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области освободили населенный пункт Меловое Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. В Сумской области продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения "Химера" ГУР", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1360 военнослужащих, пять танков, 17 боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьХарьковская областьКиев
 
 
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