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ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 04.07.2025

ВСУ потеряли более 1360 военных в зоне действий "Севера" за неделю

Киев за неделю потерял более 1360 военных и пять танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:36:00+03:00

2025-07-04T12:36:00+03:00

2025-07-04T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 1360 военных и пять танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области освободили населенный пункт Меловое Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. В Сумской области продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения "Химера" ГУР", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1360 военнослужащих, пять танков, 17 боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область, киев