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ВСУ потеряли более 1180 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю
ВСУ потеряли более 1180 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю - РИА Новости, 04.07.2025
ВСУ потеряли более 1180 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю
"Южная" группировка войск уничтожила более 1180 военнослужащих ВСУ и два танка за неделю, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:34:00+03:00
2025-07-04T12:34:00+03:00
2025-07-04T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Южная" группировка войск уничтожила более 1180 военнослужащих ВСУ и два танка за неделю, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства за неделю.По данным министерства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов*" (запрещена в РФ - ред.).Также, отмечается, что были уничтожены 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20250704/marochko-2027087882.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли более 1180 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю
МО: ВСУ потеряли более 1180 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю