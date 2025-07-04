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ВСУ потеряли более 1180 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 04.07.2025 (обновлено: 12:49 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/vsu--2027150673.html
ВСУ потеряли более 1180 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю
ВСУ потеряли более 1180 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю - РИА Новости, 04.07.2025
ВСУ потеряли более 1180 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю
"Южная" группировка войск уничтожила более 1180 военнослужащих ВСУ и два танка за неделю, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:34:00+03:00
2025-07-04T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Южная" группировка войск уничтожила более 1180 военнослужащих ВСУ и два танка за неделю, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства за неделю.По данным министерства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов*" (запрещена в РФ - ред.).Также, отмечается, что были уничтожены 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20250704/marochko-2027087882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли более 1180 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю

МО: ВСУ потеряли более 1180 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Южная" группировка войск уничтожила более 1180 военнослужащих ВСУ и два танка за неделю, сообщили в Минобороны России.
"За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства за неделю.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
ВС России уничтожили переправы ВСУ через реку Оскол, сообщил Марочко
Вчера, 07:02
По данным министерства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов*" (запрещена в РФ - ред.).
Также, отмечается, что были уничтожены 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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