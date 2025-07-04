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На Дальнем Востоке впервые нашли гнездо краснокнижного орлана-белохвоста - РИА Новости, 04.07.2025
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07:23 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/vostok-2027089100.html
На Дальнем Востоке впервые нашли гнездо краснокнижного орлана-белохвоста
На Дальнем Востоке впервые нашли гнездо краснокнижного орлана-белохвоста - РИА Новости, 04.07.2025
На Дальнем Востоке впервые нашли гнездо краснокнижного орлана-белохвоста
Ученые впервые обнаружили гнездо краснокнижного орлана-белохвоста в Дальневосточном морском заповеднике – на острове Фуругельма, самом южном острове России,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:23:00+03:00
2025-07-04T07:23:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Ученые впервые обнаружили гнездо краснокнижного орлана-белохвоста в Дальневосточном морском заповеднике – на острове Фуругельма, самом южном острове России, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". Орлан-белохвост – крупная хищная птица семейства ястребиных с размахом крыльев более двух метров. Занесён в Красную книгу России. Обитает редкая птица и в Дальневосточном морском заповеднике, однако за всю его историю здесь не фиксировали ни одного гнезда этого вида. "Жилое гнездо пары орланов-белохвостов обнаружено учёными на острове Фуругельма во время мониторинговых мероприятий. Оно располагается на окраине колонии серой цапли, более чем в два раза превосходя размерами гнёзда этого немаленького вида. Почти двухметровые "ясли" служат надёжным укрытием для двух оперяющихся птенцов, которых охраняют кружащие рядом родители", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что так далеко на юге региона белохвосты ещё не гнездились. "Около 100 лет назад, согласно научным данным, отмечались отдельные случаи гнездования орлана-белохвоста на юге Приморского края. И все они имели место вне акватории позднее образованного заповедника. А в настоящее время данные о гнёздах этого вида в южном Приморье вовсе отсутствовали до новейшей находки на острове Фуругельма. И это хорошее место для белохвостов: основу их питания составляет рыба, которой в окрестных водах достаточно. Вдобавок, антропогенный фактор сведён к минимуму", – приводятся слова сотрудника научного отдела ФГБУ "Земля леопарда" Дмитрия Беляева. Гнездо расположено в той части острова, где не бывают туристы. Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги.
https://ria.ru/20250224/primore-2001192526.html
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россия, приморский край, фгбу "земля леопарда", дальний восток
Хорошие новости, Россия, Приморский край, ФГБУ "Земля леопарда", Дальний Восток
На Дальнем Востоке впервые нашли гнездо краснокнижного орлана-белохвоста

На самом южном острове России обнаружили гнездо краснокнижного орлана-белохвоста

© Алексей БезруковОрлан-белохвост
Орлан-белохвост - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Алексей Безруков
Орлан-белохвост. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Ученые впервые обнаружили гнездо краснокнижного орлана-белохвоста в Дальневосточном морском заповеднике – на острове Фуругельма, самом южном острове России, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
Орлан-белохвост – крупная хищная птица семейства ястребиных с размахом крыльев более двух метров. Занесён в Красную книгу России. Обитает редкая птица и в Дальневосточном морском заповеднике, однако за всю его историю здесь не фиксировали ни одного гнезда этого вида.
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"Жилое гнездо пары орланов-белохвостов обнаружено учёными на острове Фуругельма во время мониторинговых мероприятий. Оно располагается на окраине колонии серой цапли, более чем в два раза превосходя размерами гнёзда этого немаленького вида. Почти двухметровые "ясли" служат надёжным укрытием для двух оперяющихся птенцов, которых охраняют кружащие рядом родители", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что так далеко на юге региона белохвосты ещё не гнездились.
"Около 100 лет назад, согласно научным данным, отмечались отдельные случаи гнездования орлана-белохвоста на юге Приморского края. И все они имели место вне акватории позднее образованного заповедника. А в настоящее время данные о гнёздах этого вида в южном Приморье вовсе отсутствовали до новейшей находки на острове Фуругельма. И это хорошее место для белохвостов: основу их питания составляет рыба, которой в окрестных водах достаточно. Вдобавок, антропогенный фактор сведён к минимуму", – приводятся слова сотрудника научного отдела ФГБУ "Земля леопарда" Дмитрия Беляева.
Гнездо расположено в той части острова, где не бывают туристы.
Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги.
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