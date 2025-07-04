https://ria.ru/20250704/vospitatel-2027084856.html

В Красноярском крае задержали воспитателя лагеря по делу о халатности

В Красноярском крае задержали воспитателя лагеря по делу о халатности - РИА Новости, 04.07.2025

В Красноярском крае задержали воспитателя лагеря по делу о халатности

Воспитатель спортлагеря "Сосновый бор" в Красноярском крае, где трое подростков надругались над десятилетним ребенком, задержан в рамках расследования... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T05:53:00+03:00

2025-07-04T05:53:00+03:00

2025-07-04T05:53:00+03:00

происшествия

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 4 июл – РИА Новости. Воспитатель спортлагеря "Сосновый бор" в Красноярском крае, где трое подростков надругались над десятилетним ребенком, задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Региональный главк СК РФ во вторник сообщил, что трое подростков 11 и 13 лет 25 и 27 июня в одном из летних спортивных лагерей Красноярского края надругались над десятилетним мальчиком. Ребенок позже сообщил о произошедшем своей маме и воспитателю лагеря. Было возбуждено уголовное дело об иных насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Воспитателя спортивного лагеря "Сосновый бор" уволили после инцидента, отмечали в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска. Позже краевая прокуратура сообщила, что пострадавший мальчик после первого случая надругательства рассказал всё сотруднику лагеря, однако тот не принял никаких мер – и ситуация повторилась. По материалам прокуратуры органы следствия возбудили уголовное дело о халатности. "В рамках расследования уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с совершением преступления против половой неприкосновенности ребенка, задержан воспитатель летнего оздоровительного учреждения МАУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Лесной" (куда входит лагерь "Сосновый бор" – ред.)", - говорится в сообщении ГСУ СК. По данным ведомства, повторенное совершение преступления против ребенка стало возможным из-за халатности педагога. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20250702/delo-2026666949.html

красноярский край

россия

республика хакасия

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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)