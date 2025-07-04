https://ria.ru/20250704/volontery-2027080876.html

Украинские волонтеры тратят на тыл собранные в Сумской области деньги

Украинские волонтеры тратят на тыл собранные в Сумской области деньги - РИА Новости, 04.07.2025

Украинские волонтеры тратят на тыл собранные в Сумской области деньги

Украинские волонтеры используют деньги, собранные у населения под предлогом помощи боевым подразделениям ВСУ в Сумской области, на дорогостоящие нужды... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T04:08:00+03:00

2025-07-04T04:08:00+03:00

2025-07-04T04:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские волонтеры используют деньги, собранные у населения под предлогом помощи боевым подразделениям ВСУ в Сумской области, на дорогостоящие нужды тыловиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинские волонтеры собирают деньги под видом помощи боевым подразделениям в Сумской области, а на самом деле закупают дорогостоящее оборудование для тыловых подразделений", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в связи с этим у местных жителей и украинских военнослужащих, ожидающих реальной помощи, возникает вопрос, почему волонтерская помощь не доходит до передовой в Сумской области.

https://ria.ru/20250704/biznes-2027074123.html

сумская область

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сумская область, вооруженные силы украины