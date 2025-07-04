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Украинские волонтеры тратят на тыл собранные в Сумской области деньги - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:08 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/volontery-2027080876.html
Украинские волонтеры тратят на тыл собранные в Сумской области деньги
Украинские волонтеры тратят на тыл собранные в Сумской области деньги - РИА Новости, 04.07.2025
Украинские волонтеры тратят на тыл собранные в Сумской области деньги
Украинские волонтеры используют деньги, собранные у населения под предлогом помощи боевым подразделениям ВСУ в Сумской области, на дорогостоящие нужды... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T04:08:00+03:00
2025-07-04T04:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские волонтеры используют деньги, собранные у населения под предлогом помощи боевым подразделениям ВСУ в Сумской области, на дорогостоящие нужды тыловиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинские волонтеры собирают деньги под видом помощи боевым подразделениям в Сумской области, а на самом деле закупают дорогостоящее оборудование для тыловых подразделений", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в связи с этим у местных жителей и украинских военнослужащих, ожидающих реальной помощи, возникает вопрос, почему волонтерская помощь не доходит до передовой в Сумской области.
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сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Украинские волонтеры тратят на тыл собранные в Сумской области деньги

Украинские волонтеры тратят собранные в Сумской области для ВСУ деньги на тыл

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские волонтеры используют деньги, собранные у населения под предлогом помощи боевым подразделениям ВСУ в Сумской области, на дорогостоящие нужды тыловиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские волонтеры собирают деньги под видом помощи боевым подразделениям в Сумской области, а на самом деле закупают дорогостоящее оборудование для тыловых подразделений", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в связи с этим у местных жителей и украинских военнослужащих, ожидающих реальной помощи, возникает вопрос, почему волонтерская помощь не доходит до передовой в Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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