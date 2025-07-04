https://ria.ru/20250704/voennyy-2027199099.html
Вернувшийся с Украины российский военный поблагодарил Минобороны и Путина
Вернувшийся с Украины российский военный поблагодарил Минобороны и Путина - РИА Новости, 04.07.2025
Вернувшийся с Украины российский военный поблагодарил Минобороны и Путина
Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий поблагодарил Минобороны РФ и президента Владимира Путина за то, что оказался дома. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:56:00+03:00
2025-07-04T14:56:00+03:00
2025-07-04T14:56:00+03:00
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий поблагодарил Минобороны РФ и президента Владимира Путина за то, что оказался дома. "Произошел обмен. Всё великолепно. Всем спасибо – Минобороны, президенту. Дай бог, что поменяли нас. Мы уже думали, что всё. Эмоции? Пока ещё вообще где-то плаваю, но отлично всё. Дома жена, трое детей, мать, сестра. Всем позвонил, всё хорошо. Альбинушка, мама, скоро увидимся", - сказал он. Другой вернувшийся военнослужащий передал привет маме, отцу и "братухе" и заявил, что скоро с ними увидится. "Спасибо России, что не забыли про нас и обменяли. Дома ждёт мама. Слава богу, что я живой, Россия про меня не забыла, я еду домой. Россия, вперёд!", - сказал ещё один из вернувшихся военнослужащих. В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии со стамбульскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Как сообщил источник агентства, состоявшийся обмен был паритетным, работа в этом направлении продолжается.
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россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вернувшийся с Украины российский военный поблагодарил Минобороны и Путина
Вернувшийся с Украины российский военнослужащий поблагодарил Минобороны и Путина
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий поблагодарил Минобороны РФ и президента Владимира Путина за то, что оказался дома.
"Произошел обмен. Всё великолепно. Всем спасибо – Минобороны, президенту. Дай бог, что поменяли нас. Мы уже думали, что всё. Эмоции? Пока ещё вообще где-то плаваю, но отлично всё. Дома жена, трое детей, мать, сестра. Всем позвонил, всё хорошо. Альбинушка, мама, скоро увидимся", - сказал он.
Другой вернувшийся военнослужащий передал привет маме, отцу и "братухе" и заявил, что скоро с ними увидится.
"Спасибо России
, что не забыли про нас и обменяли. Дома ждёт мама. Слава богу, что я живой, Россия про меня не забыла, я еду домой. Россия, вперёд!", - сказал ещё один из вернувшихся военнослужащих.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии со стамбульскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Как сообщил источник агентства, состоявшийся обмен был паритетным, работа в этом направлении продолжается.