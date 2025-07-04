Рейтинг@Mail.ru
Вернувшийся с Украины российский военный поблагодарил Минобороны и Путина - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/voennyy-2027199099.html
Вернувшийся с Украины российский военный поблагодарил Минобороны и Путина
Вернувшийся с Украины российский военный поблагодарил Минобороны и Путина - РИА Новости, 04.07.2025
Вернувшийся с Украины российский военный поблагодарил Минобороны и Путина
Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий поблагодарил Минобороны РФ и президента Владимира Путина за то, что оказался дома. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:56:00+03:00
2025-07-04T14:56:00+03:00
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027162595_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_a4c1f54c0f99f7e8be1d39174a478e8a.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий поблагодарил Минобороны РФ и президента Владимира Путина за то, что оказался дома. "Произошел обмен. Всё великолепно. Всем спасибо – Минобороны, президенту. Дай бог, что поменяли нас. Мы уже думали, что всё. Эмоции? Пока ещё вообще где-то плаваю, но отлично всё. Дома жена, трое детей, мать, сестра. Всем позвонил, всё хорошо. Альбинушка, мама, скоро увидимся", - сказал он. Другой вернувшийся военнослужащий передал привет маме, отцу и "братухе" и заявил, что скоро с ними увидится. "Спасибо России, что не забыли про нас и обменяли. Дома ждёт мама. Слава богу, что я живой, Россия про меня не забыла, я еду домой. Россия, вперёд!", - сказал ещё один из вернувшихся военнослужащих. В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии со стамбульскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Как сообщил источник агентства, состоявшийся обмен был паритетным, работа в этом направлении продолжается.
https://ria.ru/20250704/voennyy-2027173507.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027162595_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_41ce79d902a227cf0875eafd79a88a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вернувшийся с Украины российский военный поблагодарил Минобороны и Путина

Вернувшийся с Украины российский военнослужащий поблагодарил Минобороны и Путина

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий поблагодарил Минобороны РФ и президента Владимира Путина за то, что оказался дома.
"Произошел обмен. Всё великолепно. Всем спасибо – Минобороны, президенту. Дай бог, что поменяли нас. Мы уже думали, что всё. Эмоции? Пока ещё вообще где-то плаваю, но отлично всё. Дома жена, трое детей, мать, сестра. Всем позвонил, всё хорошо. Альбинушка, мама, скоро увидимся", - сказал он.
Другой вернувшийся военнослужащий передал привет маме, отцу и "братухе" и заявил, что скоро с ними увидится.
"Спасибо России, что не забыли про нас и обменяли. Дома ждёт мама. Слава богу, что я живой, Россия про меня не забыла, я еду домой. Россия, вперёд!", - сказал ещё один из вернувшихся военнослужащих.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии со стамбульскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Как сообщил источник агентства, состоявшийся обмен был паритетным, работа в этом направлении продолжается.
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Российский военный рассказал о своих эмоциях после возвращения с Украины
Вчера, 13:55
 
РоссияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала