https://ria.ru/20250704/voennyy-2027173507.html

Российский военный рассказал о своих эмоциях после возвращения с Украины

Российский военный рассказал о своих эмоциях после возвращения с Украины - РИА Новости, 04.07.2025

Российский военный рассказал о своих эмоциях после возвращения с Украины

Один из российских военнослужащих, возвращенных с подконтрольной Киеву территории, признался, что его эмоции зашкаливают, потому что обмена пришлось ждать почти РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:55:00+03:00

2025-07-04T13:55:00+03:00

2025-07-04T13:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один из российских военнослужащих, возвращенных с подконтрольной Киеву территории, признался, что его эмоции зашкаливают, потому что обмена пришлось ждать почти год. Ранее Минобороны РФ сообщило, что еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. В настоящее время они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Что чувствую? Пока это еще очень волнительно. Это долгожданный момент. Почти год там ждать, 9 месяцев. Эмоции зашкаливают", - сказал один из военнослужащих. "Благодарим бога, что мы живы стоим. Ура!" - добавил другой российский военный.

https://ria.ru/20250620/svo-2024259573.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина