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Российский военный рассказал о своих эмоциях после возвращения с Украины - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/voennyy-2027173507.html
Российский военный рассказал о своих эмоциях после возвращения с Украины
Российский военный рассказал о своих эмоциях после возвращения с Украины - РИА Новости, 04.07.2025
Российский военный рассказал о своих эмоциях после возвращения с Украины
Один из российских военнослужащих, возвращенных с подконтрольной Киеву территории, признался, что его эмоции зашкаливают, потому что обмена пришлось ждать почти РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:55:00+03:00
2025-07-04T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один из российских военнослужащих, возвращенных с подконтрольной Киеву территории, признался, что его эмоции зашкаливают, потому что обмена пришлось ждать почти год. Ранее Минобороны РФ сообщило, что еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. В настоящее время они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Что чувствую? Пока это еще очень волнительно. Это долгожданный момент. Почти год там ждать, 9 месяцев. Эмоции зашкаливают", - сказал один из военнослужащих. "Благодарим бога, что мы живы стоим. Ура!" - добавил другой российский военный.
https://ria.ru/20250620/svo-2024259573.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Российский военный рассказал о своих эмоциях после возвращения с Украины

Возвращенный с Украины российский военный признался, что ждал обмена почти год

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один из российских военнослужащих, возвращенных с подконтрольной Киеву территории, признался, что его эмоции зашкаливают, потому что обмена пришлось ждать почти год.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. В настоящее время они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Что чувствую? Пока это еще очень волнительно. Это долгожданный момент. Почти год там ждать, 9 месяцев. Эмоции зашкаливают", - сказал один из военнослужащих.
"Благодарим бога, что мы живы стоим. Ура!" - добавил другой российский военный.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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