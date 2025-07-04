https://ria.ru/20250704/voennyy-2027173507.html
Российский военный рассказал о своих эмоциях после возвращения с Украины
Российский военный рассказал о своих эмоциях после возвращения с Украины - РИА Новости, 04.07.2025
Российский военный рассказал о своих эмоциях после возвращения с Украины
Один из российских военнослужащих, возвращенных с подконтрольной Киеву территории, признался, что его эмоции зашкаливают, потому что обмена пришлось ждать почти РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:55:00+03:00
2025-07-04T13:55:00+03:00
2025-07-04T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027162617_0:0:3440:1936_1920x0_80_0_0_c9ce401869907de4d93b2702f7a06f3e.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один из российских военнослужащих, возвращенных с подконтрольной Киеву территории, признался, что его эмоции зашкаливают, потому что обмена пришлось ждать почти год. Ранее Минобороны РФ сообщило, что еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. В настоящее время они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Что чувствую? Пока это еще очень волнительно. Это долгожданный момент. Почти год там ждать, 9 месяцев. Эмоции зашкаливают", - сказал один из военнослужащих. "Благодарим бога, что мы живы стоим. Ура!" - добавил другой российский военный.
https://ria.ru/20250620/svo-2024259573.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027162617_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_f6be2b5a178123df304d7d7e710e7ee1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Российский военный рассказал о своих эмоциях после возвращения с Украины
Возвращенный с Украины российский военный признался, что ждал обмена почти год