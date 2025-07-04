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Возвращенная группа российских военных находится в Белоруссии - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 04.07.2025 (обновлено: 13:25 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/voennye-2027158630.html
Возвращенная группа российских военных находится в Белоруссии
Возвращенная группа российских военных находится в Белоруссии - РИА Новости, 04.07.2025
Возвращенная группа российских военных находится в Белоруссии
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, говорится в сообщении Минобороны.Сейчас российские бойцы... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:06:00+03:00
2025-07-04T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
белоруссия
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, говорится в сообщении Минобороны.Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.Всех их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250620/voennyy-2024291365.html
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белоруссия, россия
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Россия
Возвращенная группа российских военных находится в Белоруссии

МО РФ: возвращенная группа российских военных находится в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, говорится в сообщении Минобороны.

Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Всех их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны, добавили в ведомстве.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги
20 июня, 16:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияРоссия
 
 
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