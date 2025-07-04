https://ria.ru/20250704/voennye-2027158630.html

Возвращенная группа российских военных находится в Белоруссии

Возвращенная группа российских военных находится в Белоруссии - РИА Новости, 04.07.2025

Возвращенная группа российских военных находится в Белоруссии

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, говорится в сообщении Минобороны.Сейчас российские бойцы... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:06:00+03:00

2025-07-04T13:06:00+03:00

2025-07-04T13:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

белоруссия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027162595_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_a4c1f54c0f99f7e8be1d39174a478e8a.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей, говорится в сообщении Минобороны.Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.Всех их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250620/voennyy-2024291365.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия