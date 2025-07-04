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Власти помогут пострадавшим при атаке БПЛА в Сергиевом Посаде
Власти помогут пострадавшим при атаке БПЛА в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 04.07.2025
Власти помогут пострадавшим при атаке БПЛА в Сергиевом Посаде
Администрация подмосковного Сергиева Посада поможет всем, у кого в результате атаки БПЛА на округ пострадало имущество, заявила глава городского округа Оксана... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:31:00+03:00
2025-07-04T10:31:00+03:00
2025-07-04T10:31:00+03:00
происшествия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Администрация подмосковного Сергиева Посада поможет всем, у кого в результате атаки БПЛА на округ пострадало имущество, заявила глава городского округа Оксана Ероханова. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в пятницу утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека. "Обязательно поможем всем, у кого в результате случившегося пострадало имущество. Слава Богу, больших разрушений и погибших у нас нет", - написала Ероханова в своем Telegram-канале. Глава отметила, что сейчас на месте развернут оперативный штаб. Ситуация под контролем. В настоящий момент жизни и здоровью жителей округа ничего не угрожает. "Оперативные службы работают на месте падения БПЛА. Энергетики начали восстановительные работы. Двое пострадавших находятся под наблюдением врачей. Состояние стабильное", - рассказала Ероханова.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сергиев посад
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происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Власти помогут пострадавшим при атаке БПЛА в Сергиевом Посаде
Ероханова пообещала помочь пострадавшим при атаке БПЛА на Сергиев Посад