Приморцу, заживо сжегшему сожительницу, дали 17 лет колонии
Жителю Владивостока, заживо сжегшему сожительницу, дали 17 лет колонии
Суд. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Приморцу, который заживо сжег свою сожительницу во Владивостоке, назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона.
"В Приморском краевом суде рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Владивостока, который заживо сжег свою сожительницу… Ему назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.
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Присяжные признали доказанным, что в июле 2020 года на острове Русский мужчина, поссорившись со своей сожительницей после совместного употребления алкоголя, облил ее горючей жидкостью и поджег. Женщина погибла от отравления продуктами горения, а квартира полностью выгорела.
Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "д", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, общеопасным способом), в соответствии с позицией государственного обвинителя прокуратуры края.
"Присяжными заседателями подсудимый признан не заслуживающим снисхождения", - сообщают правоохранительные органы.
Как сообщает прокуратура, в счет возмещения ущерба с него взыскано более 800 тысяч рублей.