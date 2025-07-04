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Приморцу, заживо сжегшему сожительницу, дали 17 лет колонии - РИА Новости, 04.07.2025
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03:50 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/vladivostok-2027080380.html
Приморцу, заживо сжегшему сожительницу, дали 17 лет колонии
Приморцу, заживо сжегшему сожительницу, дали 17 лет колонии - РИА Новости, 04.07.2025
Приморцу, заживо сжегшему сожительницу, дали 17 лет колонии
Приморцу, который заживо сжег свою сожительницу во Владивостоке, назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T03:50:00+03:00
2025-07-04T03:50:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
русский (остров)
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Приморцу, который заживо сжег свою сожительницу во Владивостоке, назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона. "В Приморском краевом суде рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Владивостока, который заживо сжег свою сожительницу… Ему назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении. Присяжные признали доказанным, что в июле 2020 года на острове Русский мужчина, поссорившись со своей сожительницей после совместного употребления алкоголя, облил ее горючей жидкостью и поджег. Женщина погибла от отравления продуктами горения, а квартира полностью выгорела. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "д", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, общеопасным способом), в соответствии с позицией государственного обвинителя прокуратуры края. "Присяжными заседателями подсудимый признан не заслуживающим снисхождения", - сообщают правоохранительные органы. Как сообщает прокуратура, в счет возмещения ущерба с него взыскано более 800 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250110/arest-1993158005.html
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происшествия, владивосток, россия, русский (остров), приморский краевой суд
Происшествия, Владивосток, Россия, Русский (остров), Приморский краевой суд
Приморцу, заживо сжегшему сожительницу, дали 17 лет колонии

Жителю Владивостока, заживо сжегшему сожительницу, дали 17 лет колонии

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Приморцу, который заживо сжег свою сожительницу во Владивостоке, назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона.
Приморском краевом суде рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Владивостока, который заживо сжег свою сожительницу… Ему назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.
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Присяжные признали доказанным, что в июле 2020 года на острове Русский мужчина, поссорившись со своей сожительницей после совместного употребления алкоголя, облил ее горючей жидкостью и поджег. Женщина погибла от отравления продуктами горения, а квартира полностью выгорела.
Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "д", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, общеопасным способом), в соответствии с позицией государственного обвинителя прокуратуры края.
"Присяжными заседателями подсудимый признан не заслуживающим снисхождения", - сообщают правоохранительные органы.
Как сообщает прокуратура, в счет возмещения ущерба с него взыскано более 800 тысяч рублей.
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