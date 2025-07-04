https://ria.ru/20250704/ventilyator-2027080995.html

Исследование показало снижение спроса россиян на вентиляторы

Исследование показало снижение спроса россиян на вентиляторы - РИА Новости, 04.07.2025

Исследование показало снижение спроса россиян на вентиляторы

Спрос россиян на покупку вентиляторов на фоне холодного лета снизился на 40%, в то время как на обогреватели подрос на 23%, подсчитали для РИА Новости эксперты... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T04:11:00+03:00

2025-07-04T04:11:00+03:00

2025-07-04T04:11:00+03:00

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спрос россиян на покупку вентиляторов на фоне холодного лета снизился на 40%, в то время как на обогреватели подрос на 23%, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Вентиляторы - медианная цена 3 409 рублей, на 8% выше уровня прошлого года. Число покупок – ниже на 40%. Обогреватели - медианная цена 3 110 рублей, на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 23%", - выяснили они, сравнив данные из фискальных чеков в июне этого и прошлого года. При этом снизился спрос и на кондиционеры - число покупок просело на четверть. Их медианная цена составила 33 889 рублей (на 6% выше уровня прошлого года). "Покупка климатической техники сильно зависит от погодного фактора. Похолодание и дождливая погода в столице, центральных регионах страны в июне – внесли существенные корректировки: продажи вентиляторов и кондиционеров заметно просели, а обогревателей - выросли", - отмечают авторы исследования. В числе наиболее популярных климатических девайсов - сплит-системы с опциями охлаждения и обогрева, настольные и напольные вентиляторы, среди обогревателей - лидируют уличные варианты для дач, а также напольные радиаторы. Уменьшился спрос и на технику для домашнего приготовления мороженого. По данным аналитиков, на 5% к прошлогоднему июню.

https://ria.ru/20250625/tseny-2025332774.html

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