https://ria.ru/20250704/ustanovka-2027212183.html
Лазерная установка "Посоха" успешно прошла испытания на полигоне
Лазерная установка "Посоха" успешно прошла испытания на полигоне - РИА Новости, 04.07.2025
Лазерная установка "Посоха" успешно прошла испытания на полигоне
Лазерная установка, создаваемая в рамках проекта "Посох", успешно прошла испытания на полигоне, с помощью направленного луча поразив двигатель условного... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:24:00+03:00
2025-07-04T15:24:00+03:00
2025-07-04T15:24:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Лазерная установка, создаваемая в рамках проекта "Посох", успешно прошла испытания на полигоне, с помощью направленного луча поразив двигатель условного вражеского дрона за 0,2 секунды, передает корреспондент РИА Новости. "На статическом макете был выведен из строя, а иначе - поражен двигатель условного дрона с помощью направленного лазерного луча за 0,2 секунды", - сказал директор компании-разработчика. Демонстрация проводилась на дистанции 500 метров. Ранее директор компании-разработчика рассказал РИА Новости о создании лазерного "лучемета" в рамках проекта "Посох" для защиты от FPV-дронов объектов тыла. Приоритетная цель поражения – украинский дрон "Лютый", который нужно "сжечь лазером" на дистанции 1500 метров, отмечал он.
https://ria.ru/20250703/postavki-2026759097.html
https://ria.ru/20250704/vsu-2027083976.html
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безопасность, технологии
Лазерная установка "Посоха" успешно прошла испытания на полигоне
Лазерная установка "Посоха" уничтожила БПЛА за 0,2 секунды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Лазерная установка, создаваемая в рамках проекта "Посох", успешно прошла испытания на полигоне, с помощью направленного луча поразив двигатель условного вражеского дрона за 0,2 секунды, передает корреспондент РИА Новости.
"На статическом макете был выведен из строя, а иначе - поражен двигатель условного дрона с помощью направленного лазерного луча за 0,2 секунды", - сказал директор компании-разработчика.
Демонстрация проводилась на дистанции 500 метров.
Ранее директор компании-разработчика рассказал РИА Новости о создании лазерного "лучемета" в рамках проекта "Посох" для защиты от FPV-дронов объектов тыла. Приоритетная цель поражения – украинский дрон "Лютый", который нужно "сжечь лазером" на дистанции 1500 метров, отмечал он.