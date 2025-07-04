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В Челябинской области оценили ущерб экологии от компаний "Южуралзолото" - РИА Новости, 04.07.2025
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15:15 04.07.2025 (обновлено: 15:33 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/uscherb-2027207875.html
В Челябинской области оценили ущерб экологии от компаний "Южуралзолото"
В Челябинской области оценили ущерб экологии от компаний "Южуралзолото" - РИА Новости, 04.07.2025
В Челябинской области оценили ущерб экологии от компаний "Южуралзолото"
Экологический ущерб, причиненный структурами компании "Южуралзолото" в Челябинской области, оценен в 6 миллиардов рублей, сообщил в пятницу РИА Новости источник РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:15:00+03:00
2025-07-04T15:33:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
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югк
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Экологический ущерб, причиненный структурами компании "Южуралзолото" в Челябинской области, оценен в 6 миллиардов рублей, сообщил в пятницу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."По предварительным данным, экологический ущерб, причиненный структурами компании "Южуралзолото" в Челябинской области, оценивается в 6 миллиардов рублей", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что данная информация была установлена в рамках расследования уголовных дел о нарушении правил охраны окружающей среды. В ходе расследования получены показания подчиненных основного владельца "Южуралзолота" Константина Струкова, добавил он.Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявления нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.Советский райсуд Челябинска сообщал, что 2 июля поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент".Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
https://ria.ru/20250319/putin-2005976312.html
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происшествия, челябинская область, россия, генеральная прокуратура рф, югк, газпромбанк, челябинск
Происшествия, Челябинская область, Россия, Генеральная прокуратура РФ, ЮГК, Газпромбанк, Челябинск
В Челябинской области оценили ущерб экологии от компаний "Южуралзолото"

Экологический ущерб "Южуралзолота" в Челябинской области оценили в 6 млрд рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Экологический ущерб, причиненный структурами компании "Южуралзолото" в Челябинской области, оценен в 6 миллиардов рублей, сообщил в пятницу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«
"По предварительным данным, экологический ущерб, причиненный структурами компании "Южуралзолото" в Челябинской области, оценивается в 6 миллиардов рублей", - сказал собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде
19 марта, 14:28
Он уточнил, что данная информация была установлена в рамках расследования уголовных дел о нарушении правил охраны окружающей среды. В ходе расследования получены показания подчиненных основного владельца "Южуралзолота" Константина Струкова, добавил он.
Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявления нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.
Советский райсуд Челябинска сообщал, что 2 июля поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент".
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.
ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – УральскомЧелябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Челябинской области прошли обыски в офисах "Южуралзолото"
2 июля, 11:43
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияГенеральная прокуратура РФЮГКГазпромбанкЧелябинск
 
 
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