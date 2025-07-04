https://ria.ru/20250704/ulitsa-2027109492.html

МГЕР предложит назвать улицу в Приморье в честь замглавкома ВМФ Гудкова

МГЕР предложит назвать улицу в Приморье в честь замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости, 04.07.2025

МГЕР предложит назвать улицу в Приморье в честь замглавкома ВМФ Гудкова

"Молодая Гвардия Единой России" вынесет предложение о переименовании одной из улиц в Приморском края в честь погибшего в Курской области заместителя... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:21:00+03:00

2025-07-04T10:21:00+03:00

2025-07-04T10:21:00+03:00

общество

курская область

россия

приморский край

михаил гудков

олег кожемяко

молодая гвардия единой россии

мгер

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" вынесет предложение о переименовании одной из улиц в Приморском края в честь погибшего в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России генерала-майора Михаила Гудкова, сообщил РИА Новости федеральный координатор МГЕР в ДФО Юрий Бакуров. Накануне глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области погиб гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков. Вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев. В четверг приморцы несли цветы к стенду, посвященному Гудкову, на центральной площади Владивостока. В пятницу память погибших почтили представители властей, военнослужащих, члены "Молодой гвардии". Они возложили цветы к портрету Гудкова у Вечного огня рядом с Гвардейской Краснознаменной подводной лодкой "С-56". "Мы абсолютно точно увековечим память о его имени. Скорее всего, рассмотрим возможность переименовать улицу. Вынесем это предложение. И монумент в 155-й бригаде, безусловно, должен стоять… Михаил Гудков заслуживает того, чтобы быть вписанным как минимум в название улиц Приморского края. Я думаю, конечно, и России, Курской области, безусловно, потому что огромный вклад он лично внес в освобождение Курской области. Не говоря уже про все задачи, выполненные на Донбассе, - Угледар, Павловка и так далее", - отметил Бакуров после церемонии возложения цветов. В пятницу во Владивостоке в связи с трагическими событиями в Курской области отменили празднование Сабантуя.

https://ria.ru/20250704/gudkov-2027076912.html

https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html

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