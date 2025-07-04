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МГЕР предложит назвать улицу в Приморье в честь замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости, 04.07.2025
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10:21 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/ulitsa-2027109492.html
МГЕР предложит назвать улицу в Приморье в честь замглавкома ВМФ Гудкова
МГЕР предложит назвать улицу в Приморье в честь замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости, 04.07.2025
МГЕР предложит назвать улицу в Приморье в честь замглавкома ВМФ Гудкова
"Молодая Гвардия Единой России" вынесет предложение о переименовании одной из улиц в Приморском края в честь погибшего в Курской области заместителя... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:21:00+03:00
2025-07-04T10:21:00+03:00
общество
курская область
россия
приморский край
михаил гудков
олег кожемяко
молодая гвардия единой россии
мгер
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" вынесет предложение о переименовании одной из улиц в Приморском края в честь погибшего в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России генерала-майора Михаила Гудкова, сообщил РИА Новости федеральный координатор МГЕР в ДФО Юрий Бакуров. Накануне глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области погиб гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков. Вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев. В четверг приморцы несли цветы к стенду, посвященному Гудкову, на центральной площади Владивостока. В пятницу память погибших почтили представители властей, военнослужащих, члены "Молодой гвардии". Они возложили цветы к портрету Гудкова у Вечного огня рядом с Гвардейской Краснознаменной подводной лодкой "С-56". "Мы абсолютно точно увековечим память о его имени. Скорее всего, рассмотрим возможность переименовать улицу. Вынесем это предложение. И монумент в 155-й бригаде, безусловно, должен стоять… Михаил Гудков заслуживает того, чтобы быть вписанным как минимум в название улиц Приморского края. Я думаю, конечно, и России, Курской области, безусловно, потому что огромный вклад он лично внес в освобождение Курской области. Не говоря уже про все задачи, выполненные на Донбассе, - Угледар, Павловка и так далее", - отметил Бакуров после церемонии возложения цветов. В пятницу во Владивостоке в связи с трагическими событиями в Курской области отменили празднование Сабантуя.
https://ria.ru/20250704/gudkov-2027076912.html
https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html
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общество, курская область, россия, приморский край, михаил гудков, олег кожемяко, молодая гвардия единой россии, мгер, тихоокеанский флот вмф россии
Общество, Курская область, Россия, Приморский край, Михаил Гудков, Олег Кожемяко, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Тихоокеанский флот ВМФ России
МГЕР предложит назвать улицу в Приморье в честь замглавкома ВМФ Гудкова

Бакуров: МГЕР предложит назвать улицу в Приморье в честь погибшего Гудкова

© Фото : Минобороны России/TelegramМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Михаил Гудков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" вынесет предложение о переименовании одной из улиц в Приморском края в честь погибшего в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России генерала-майора Михаила Гудкова, сообщил РИА Новости федеральный координатор МГЕР в ДФО Юрий Бакуров.
Накануне глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области погиб гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков. Вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев. В четверг приморцы несли цветы к стенду, посвященному Гудкову, на центральной площади Владивостока. В пятницу память погибших почтили представители властей, военнослужащих, члены "Молодой гвардии". Они возложили цветы к портрету Гудкова у Вечного огня рядом с Гвардейской Краснознаменной подводной лодкой "С-56".
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Гудков предложил подписать копию знамени ТОФ для Путина, рассказал депутат
Вчера, 02:19
"Мы абсолютно точно увековечим память о его имени. Скорее всего, рассмотрим возможность переименовать улицу. Вынесем это предложение. И монумент в 155-й бригаде, безусловно, должен стоять… Михаил Гудков заслуживает того, чтобы быть вписанным как минимум в название улиц Приморского края. Я думаю, конечно, и России, Курской области, безусловно, потому что огромный вклад он лично внес в освобождение Курской области. Не говоря уже про все задачи, выполненные на Донбассе, - Угледар, Павловка и так далее", - отметил Бакуров после церемонии возложения цветов.
В пятницу во Владивостоке в связи с трагическими событиями в Курской области отменили празднование Сабантуя.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков
3 июля, 17:48
 
ОбществоКурская областьРоссияПриморский крайМихаил ГудковОлег КожемякоМолодая гвардия Единой РоссииМГЕРТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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