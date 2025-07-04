https://ria.ru/20250704/ukraina-2027312802.html

Белоруссия обратила внимание ООН на нарушения прав человека на Украине

Белоруссия обратила внимание ООН на нарушения прав человека на Украине - РИА Новости, 04.07.2025

Белоруссия обратила внимание ООН на нарушения прав человека на Украине

Представитель Белоруссии в рамках проходящей сессии Совета ООН по правам человека обратил внимание на многочисленные нарушения со стороны украинских властей... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T22:07:00+03:00

2025-07-04T22:07:00+03:00

2025-07-04T22:07:00+03:00

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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Представитель Белоруссии в рамках проходящей сессии Совета ООН по правам человека обратил внимание на многочисленные нарушения со стороны украинских властей прав человека, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, в рамках проходящей в Женеве 59-й сессии Совета ООН по правам человека постпредство республики приняло участие в обсуждении ситуации на Украине в контексте докладов генерального секретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека. "Представленный совету новый доклад генерального секретаря и устная информация верховного комиссара вновь отличаются несбалансированностью, предвзятостью и односторонними обвинениями в адрес Российской Федерации. Снова мы видим в них лишь инструменты давления и намерение дискредитации суверенного государства. В очередной раз вынуждены напомнить, что обвинительные доклады не приближают мир", - заявил в делегации Белоруссии, текст выступления которой приводит пресс-служба. Отмечается, что "многочисленные нарушения со стороны украинских властей прав человека, оголтелая русофобия, ненавистническая риторика, разжигание межнациональной вражды продолжают подпитывать конфликт". "Продолжаются репрессии по политическим мотивам, в этом контексте показательным является преследование этнических белорусов - братьев Кононовичей (братья-коммунисты были задержаны в 2022 году по обвинению в действиях по захвату власти на Украине – ред.) - исключительно за выражение ими своих взглядов. Требуем незамедлительного освобождения Михаила и Александра Кононовичей и всех заключенных, преследуемых украинскими властями за высказывание своей гражданской позиции", - отметил белорусский представитель. В заявлении подчеркивается, что многие из перечисленных проблем по-прежнему остаются на периферии внимания правозащитных структур. "Принципиальная, объективная и непредвзятая оценка им до настоящего не дана, что затрудняет процесс выработки долгосрочного урегулирования", - отметили в постпредстве. "Беларусь неизменно поддерживает инициативы, направленные на снижение военно-политической напряженности в регионе. Оказываем всемерное содействие в поддержании гуманитарных контактов между сторонами. Призываем другие страны, а также международные организации работать в интересах деэскалации и скорейшего установления мира", - подчеркнул представитель Белоруссии.

https://ria.ru/20250404/oon-2009389960.html

https://ria.ru/20241210/spch-1988420463.html

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