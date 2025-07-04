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В США узнали, о чем Трамп говорил с Зеленским - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:35 04.07.2025 (обновлено: 21:31 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027272433.html
В США узнали, о чем Трамп говорил с Зеленским
В США узнали, о чем Трамп говорил с Зеленским - РИА Новости, 04.07.2025
В США узнали, о чем Трамп говорил с Зеленским
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсуждали поставки средств противовоздушной обороны Украине, сообщил журналист... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:35:00+03:00
2025-07-04T21:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсуждали поставки средств противовоздушной обороны Украине, сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид."Трамп и Зеленский обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки средств ПВО на Украину, сообщает источник", — написал он в соцсети X."Президент Трамп сказал… что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной", — сообщил портал Axios со ссылкой на источники.По словам неназванных собеседников издания, основное внимание в ходе звонка, длившегося около 40 минут, было приковано к потребностям Украины в ПВО. Стороны также договорились о проведении скорой встречи между представителями двух стран с целью обсудить поставки средств ПВО и других вооружений.Кроме того, глава Белого дома, как утверждается, пообещал Зеленскому проверить, поставки каких именно видов вооружения были ранее приостановлены со стороны США..Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027268997.html
https://ria.ru/20250704/germanija-2027194301.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
В США узнали, о чем Трамп говорил с Зеленским

Журналист Axios: Трамп и Зеленский обсудили поставки систем ПВО Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсуждали поставки средств противовоздушной обороны Украине, сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид.
"Трамп и Зеленский обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки средств ПВО на Украину, сообщает источник", — написал он в соцсети X.
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"Президент Трамп сказал… что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной", — сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По словам неназванных собеседников издания, основное внимание в ходе звонка, длившегося около 40 минут, было приковано к потребностям Украины в ПВО. Стороны также договорились о проведении скорой встречи между представителями двух стран с целью обсудить поставки средств ПВО и других вооружений.
Кроме того, глава Белого дома, как утверждается, пообещал Зеленскому проверить, поставки каких именно видов вооружения были ранее приостановлены со стороны США..
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Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
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