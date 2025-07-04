https://ria.ru/20250704/ukraina-2027268997.html

СМИ раскрыли, что произошло в конгрессе США из-за Украины

СМИ раскрыли, что произошло в конгрессе США из-за Украины - РИА Новости, 04.07.2025

СМИ раскрыли, что произошло в конгрессе США из-за Украины

Решение главы Пентагона Пита Хегсета о приостановке поставок вооружений Украине сильно разозлило республиканцев в конгрессе, передает The Washington Post со... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:22:00+03:00

2025-07-04T18:22:00+03:00

2025-07-04T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Решение главы Пентагона Пита Хегсета о приостановке поставок вооружений Украине сильно разозлило республиканцев в конгрессе, передает The Washington Post со ссылкой на помощника одного из конгрессменов, который говорил на условиях анонимности."Решение вызвало гнев республиканских союзников, которые поддерживали Украину. Это лишь один из недавних примеров того, как шаги Хегсета по Украине вызывают "двухпартийную неразбериху" на Капитолийском холме", — сказал он.О ком именно идет речь, источник WP не уточнил.Во вторник газета Politico сообщала о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Как передал сегодня телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027232657.html

https://ria.ru/20250704/germanija-2027194301.html

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027164838.html

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в мире, украина, сша, америка, дональд трамп, пит хегсет, дмитрий песков, министерство обороны сша, россия