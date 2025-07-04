Рейтинг@Mail.ru
"То, чего нет". В Японии резко высказались о помощи США Украине - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027266084.html
"То, чего нет". В Японии резко высказались о помощи США Украине
"То, чего нет". В Японии резко высказались о помощи США Украине - РИА Новости, 04.07.2025
"То, чего нет". В Японии резко высказались о помощи США Украине
Читатели японского издания Mainichi активно обсуждают попытки Пентагона замедлить поставки оружия киевскому режиму. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:13:00+03:00
2025-07-04T18:13:00+03:00
украина
киев
сша
пит хегсет
владимир зеленский
дональд трамп
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002920799_0:115:2976:1789_1920x0_80_0_0_eb98fa8ba2686cbda97eef6f2e190b44.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели японского издания Mainichi активно обсуждают попытки Пентагона замедлить поставки оружия киевскому режиму."Неужели все это нельзя было просчитать заранее? Украинская военщина очевидно представляет собой кучку некомпетентных неудачников", — поделился мнением пользователь."Отказ США от предоставления Украине необходимой военной помощи станет серьезным ударом для Киева, НАТО и Европейского союза? Наверное, да, но с этим ничего не поделаешь. Нельзя отправить то, чего нет. Запасы оружия Соединенных Штатов иссякли, ведь Байден продал его Украине. А потом решили повоевать Иран и Израиль. Между Киевом и Тель-Авивом Вашингтон однозначно выбрал Тель-Авив. Последние остатки закромов ушли туда. Странно, что Владимир Зеленский еще не потребовал у Израиля вернуть Украине то, что ей якобы полагается, как он считает", — высказался читатель."В марте 2022 года российская сторона на переговорах требовала лишь двух вещей: нейтралитета Украины и обеспечение безопасности жителям Донбасса. Территориальные споры предполагалось решить переговорами на высшем уровне. В итоге киевская клика разорвала все договоренности, сфабриковала резню в Буче и попыталась всеми возможными способами разрушить репутацию России. &lt;..&gt; В итоге конфликт тянется по сей день. Зеленский, возможно, хорош как комический актер, но слишком глуп, чтобы руководить страной", — заключил другой комментатор.Как передал сегодня телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027249190.html
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027232657.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002920799_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4273eb9f1e7e16dfd9310899cb47d616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, сша, пит хегсет, владимир зеленский, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, nbc, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Украина, Киев, США, Пит Хегсет, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США, NBC, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте

"То, чего нет". В Японии резко высказались о помощи США Украине

© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие на авиабазе Дувр
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие на авиабазе Дувр - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие на авиабазе Дувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели японского издания Mainichi активно обсуждают попытки Пентагона замедлить поставки оружия киевскому режиму.
"Неужели все это нельзя было просчитать заранее? Украинская военщина очевидно представляет собой кучку некомпетентных неудачников", — поделился мнением пользователь.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Раде заявили о спаде поставок оружия на Украину
Вчера, 17:25
"Отказ США от предоставления Украине необходимой военной помощи станет серьезным ударом для Киева, НАТО и Европейского союза? Наверное, да, но с этим ничего не поделаешь. Нельзя отправить то, чего нет. Запасы оружия Соединенных Штатов иссякли, ведь Байден продал его Украине. А потом решили повоевать Иран и Израиль. Между Киевом и Тель-Авивом Вашингтон однозначно выбрал Тель-Авив. Последние остатки закромов ушли туда. Странно, что Владимир Зеленский еще не потребовал у Израиля вернуть Украине то, что ей якобы полагается, как он считает", — высказался читатель.
"В марте 2022 года российская сторона на переговорах требовала лишь двух вещей: нейтралитета Украины и обеспечение безопасности жителям Донбасса. Территориальные споры предполагалось решить переговорами на высшем уровне. В итоге киевская клика разорвала все договоренности, сфабриковала резню в Буче и попыталась всеми возможными способами разрушить репутацию России. <..> В итоге конфликт тянется по сей день. Зеленский, возможно, хорош как комический актер, но слишком глуп, чтобы руководить страной", — заключил другой комментатор.
Как передал сегодня телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.
Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
На Украине пожаловались на "скотство" со стороны США
Вчера, 16:50
 
УкраинаКиевСШАПит ХегсетВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОМинистерство обороны СШАNBCВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала