https://ria.ru/20250704/ukraina-2027266084.html

"То, чего нет". В Японии резко высказались о помощи США Украине

"То, чего нет". В Японии резко высказались о помощи США Украине - РИА Новости, 04.07.2025

"То, чего нет". В Японии резко высказались о помощи США Украине

Читатели японского издания Mainichi активно обсуждают попытки Пентагона замедлить поставки оружия киевскому режиму. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:13:00+03:00

2025-07-04T18:13:00+03:00

2025-07-04T18:13:00+03:00

украина

киев

сша

пит хегсет

владимир зеленский

дональд трамп

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели японского издания Mainichi активно обсуждают попытки Пентагона замедлить поставки оружия киевскому режиму."Неужели все это нельзя было просчитать заранее? Украинская военщина очевидно представляет собой кучку некомпетентных неудачников", — поделился мнением пользователь."Отказ США от предоставления Украине необходимой военной помощи станет серьезным ударом для Киева, НАТО и Европейского союза? Наверное, да, но с этим ничего не поделаешь. Нельзя отправить то, чего нет. Запасы оружия Соединенных Штатов иссякли, ведь Байден продал его Украине. А потом решили повоевать Иран и Израиль. Между Киевом и Тель-Авивом Вашингтон однозначно выбрал Тель-Авив. Последние остатки закромов ушли туда. Странно, что Владимир Зеленский еще не потребовал у Израиля вернуть Украине то, что ей якобы полагается, как он считает", — высказался читатель."В марте 2022 года российская сторона на переговорах требовала лишь двух вещей: нейтралитета Украины и обеспечение безопасности жителям Донбасса. Территориальные споры предполагалось решить переговорами на высшем уровне. В итоге киевская клика разорвала все договоренности, сфабриковала резню в Буче и попыталась всеми возможными способами разрушить репутацию России. <..> В итоге конфликт тянется по сей день. Зеленский, возможно, хорош как комический актер, но слишком глуп, чтобы руководить страной", — заключил другой комментатор.Как передал сегодня телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, киев, сша, пит хегсет, владимир зеленский, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, nbc, война израиля и ирана: последние новости о конфликте