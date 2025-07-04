"То, чего нет". В Японии резко высказались о помощи США Украине
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие на авиабазе Дувр
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие на авиабазе Дувр. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели японского издания Mainichi активно обсуждают попытки Пентагона замедлить поставки оружия киевскому режиму.
"Неужели все это нельзя было просчитать заранее? Украинская военщина очевидно представляет собой кучку некомпетентных неудачников", — поделился мнением пользователь.
"Отказ США от предоставления Украине необходимой военной помощи станет серьезным ударом для Киева, НАТО и Европейского союза? Наверное, да, но с этим ничего не поделаешь. Нельзя отправить то, чего нет. Запасы оружия Соединенных Штатов иссякли, ведь Байден продал его Украине. А потом решили повоевать Иран и Израиль. Между Киевом и Тель-Авивом Вашингтон однозначно выбрал Тель-Авив. Последние остатки закромов ушли туда. Странно, что Владимир Зеленский еще не потребовал у Израиля вернуть Украине то, что ей якобы полагается, как он считает", — высказался читатель.
"В марте 2022 года российская сторона на переговорах требовала лишь двух вещей: нейтралитета Украины и обеспечение безопасности жителям Донбасса. Территориальные споры предполагалось решить переговорами на высшем уровне. В итоге киевская клика разорвала все договоренности, сфабриковала резню в Буче и попыталась всеми возможными способами разрушить репутацию России. <..> В итоге конфликт тянется по сей день. Зеленский, возможно, хорош как комический актер, но слишком глуп, чтобы руководить страной", — заключил другой комментатор.
Как передал сегодня телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.
Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
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