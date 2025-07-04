https://ria.ru/20250704/ukraina-2027249190.html

В Раде заявили о спаде поставок оружия на Украину

В Раде заявили о спаде поставок оружия на Украину - РИА Новости, 04.07.2025

В Раде заявили о спаде поставок оружия на Украину

США больше не занимают лидирующую позицию в поставках вооружения Украине, при этом европейские страны не спешат компенсировать Киеву спад поступающей... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:25:00+03:00

2025-07-04T17:25:00+03:00

2025-07-04T17:25:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США больше не занимают лидирующую позицию в поставках вооружения Украине, при этом европейские страны не спешат компенсировать Киеву спад поступающей американской помощи, признал депутат Верховной рады Роман Костенко. По словам Костенко, поставки оружия на Украину ощутимо снизились по всем направлениям, при этом новых крупных поставок украинской армии не ожидается. "Мы с января уже видим, что они (США - ред.) постепенно уменьшали поддержку нам..., (помощь - ред.) постоянно-постоянно уменьшается. Сейчас уже Соединенные Штаты не на первом месте по поставкам. И это не значит, что Европа сильно включилась", - сказал Костенко в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Политнавигатор". Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027232657.html

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в мире, украина, сша, россия, дмитрий песков, сергей лавров, верховная рада украины, politico, nbc