https://ria.ru/20250704/ukraina-2027232657.html

На Украине пожаловались на "скотство" со стороны США

На Украине пожаловались на "скотство" со стороны США - РИА Новости, 04.07.2025

На Украине пожаловались на "скотство" со стороны США

Вашингтон при нынешнем президента США Дональде Трампе затягивает размещение заказов на производство оружия для ВСУ, одобренных еще при Байдене, сообщило... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:50:00+03:00

2025-07-04T16:50:00+03:00

2025-07-04T16:54:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Вашингтон при нынешнем президента США Дональде Трампе затягивает размещение заказов на производство оружия для ВСУ, одобренных еще при Байдене, сообщило украинское издание Focus, назвав такие меры "скотством"."У заказа оружия длинная процедура <..> Нужно объявлять тендер, проходить этапы, определять победителя, согласовывать детали контракта и т.д. Эти процедуры занимают несколько месяцев. <..> После смены руководящего состава Пентагона процедуры были замедлены или приостановлены", — говорится в публикации.При этом производимое оружие Америка забирает себе, жалуется автор публикации."Заводы произведут заказанное <..> (ракеты PAC-3 для "Пэтриотов", ракеты GMLRS для "Хаймарсов", "Стингеры", снаряды), но пойдет оно не на Украину, где критически нужно, а на пополнение складов армии США", — говорится в материале.Срок такого перенаправления поставок неизвестен."В любом случае это скотство в чистом виде", — негодует украинский журналист.Как передал сегодня телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250704/germanija-2027194301.html

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027182287.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), пит хегсет, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, focus