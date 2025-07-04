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Рогов высказался об ударе "Кинжалом" по военным объектам в Киеве - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027206891.html
Рогов высказался об ударе "Кинжалом" по военным объектам в Киеве
Рогов высказался об ударе "Кинжалом" по военным объектам в Киеве - РИА Новости, 04.07.2025
Рогов высказался об ударе "Кинжалом" по военным объектам в Киеве
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:14:00+03:00
2025-07-04T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир зеленский
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал массированный удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по военным объектам в Киеве, предупреждением Владимиру Зеленскому. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ответ на террористические акты киевского режима российские военные в ночь на пятницу нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам ВПК Украины, военному аэродрому и нефтеперерабатывающему заводу. "Массированный удар по военным объектам в Киеве является предупреждением Зеленскому, что за каждый террористический акт в отношении России и ее граждан, последуем неминуемое наказание, при этом враг заплатит сторицей", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, российские войска нанесли высокоточные удары по военным объектам в Киеве, население которого Зеленский своим отказом от переговоров превратил в заложников. "Зеленского и киевский режим пора привести в чувства. Когда они будут четко понимать, что за любую выходку последует сокрушительный удар, желание достичь мира у них заметно усилится. Подобными ударами мы гарантировано идем к установлению мира на южнорусских землях", - сказал Рогов.
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в мире, киев, владимир зеленский, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Рогов высказался об ударе "Кинжалом" по военным объектам в Киеве

Рогов назвал удар по военным объектам в Киеве предупреждением Зеленскому

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал массированный удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по военным объектам в Киеве, предупреждением Владимиру Зеленскому.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ответ на террористические акты киевского режима российские военные в ночь на пятницу нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам ВПК Украины, военному аэродрому и нефтеперерабатывающему заводу.
"Массированный удар по военным объектам в Киеве является предупреждением Зеленскому, что за каждый террористический акт в отношении России и ее граждан, последуем неминуемое наказание, при этом враг заплатит сторицей", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, российские войска нанесли высокоточные удары по военным объектам в Киеве, население которого Зеленский своим отказом от переговоров превратил в заложников.
"Зеленского и киевский режим пора привести в чувства. Когда они будут четко понимать, что за любую выходку последует сокрушительный удар, желание достичь мира у них заметно усилится. Подобными ударами мы гарантировано идем к установлению мира на южнорусских землях", - сказал Рогов.
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Вчера, 12:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВладимир ЗеленскийВладимир Рогов
 
 
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